First Lady Zelenska: Saldırıların hedefindeki hastanede 2 günlük bebek öldü

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UKRAYNA, (DHA) – Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, Zaporijya’da bir hastanenin yeni doğan bölümünün Rus füzeleri tarafından vurulduğunu ve 2 günlük bir bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Zaporijya Bölgesinin Valisi Oleksandr Starukh Telegram hesabından bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki Vilnianska Hastanesi’nin yeni doğan bölümünün Rusya tarafından sabah erken saatlerde füzelerle vurulduğunu belirterek yeni doğan bir bebeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska bugün açıklama yaparak “Bu gece Zaporijya bölgesindeki doğum hastanesi hedef oldu. 2 günlük erkek çocuk öldü…” ifadelerini kullandı.

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