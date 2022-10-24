Fırsatçılar İstanbulkartı turiste iki katına satıyor

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Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL, (DHA) – BEYOĞLU’nda İstanbulkart biletmatiklerinin yanında bekleyen fırsatçıların, makineden kart alamayan turistlere yüksek fiyattan satış yaptığı ortaya çıktı. Turistlere, yardımcı olmak bahanesiyle yaklaşan satıcılar, daha önce aldıkları boş İstanbulkartı iki katı fiyatına sattığı öğrenildi.

DHA ekibi Fındıklı tramvay durağında biletmatik önünde bekleyen fırsatçıları görüntüledi. Makineden İstanbulkart almaya çalışırken zorlanan turistlere yardım teklif ederek yaklaşan bu kişiler, daha önce aldıkları kontör yüklenmemiş İstanbulkartı satıyor. Fırsatçılar biletmatiklerden 50 liraya aldıkları kartı, 100 liradan satın alan turiste dolum işlemleri sırasında da yardımcı oluyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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