Fırında ekmek yaparak yeni türkü albümünü hazırlıyor

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Hasan Durmuş (50), çalıştığı fırında bir yandan ekmek üretiyor bir yandan da müzik alanında kariyerini geliştiriyor. Fırında söylediği türkülerle gün içinde mesai arkadaşlarına müzik dinletisi sunan Durmuş, 5’inci albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

İzmir’de yaşayan 3 çocuk babası Hasan Durmuş, çalıştığı fırında yıllardır hem ekmek üretiyor hem de müzik alanında kariyerini geliştiriyor. Sözü ve bestesi kendisine ait 20 parçası, dört albümü olan Durmuş, fırında söylediği türkülerle gün içinde mesai arkadaşlarına da bir müzik dinletisi sunuyor. Uzun yıllardır müziğe merakı olduğunu anlatan Durmuş, “Geçen yıl mart ayında ilk albümüm ‘Sevda Çiçeği’ni çıkardım. Arkasından dört albüm daha yaptım ve önümüzdeki hafta yeni bir albüm daha çıkaracağım. Müzik aşkıyla mesleğimi bir arada götürüyorum. Çevremdeki kişilerden olumlu tepkiler alıyorum. Şu an binden fazla abonem var. Şarkılarımı beğenenler oluyor. Bu işte tanınsam da ünlü olsam da fırını bırakmam. Mesleğime emekli oluncaya kadar devam edeceğim. Çalışma arkadaşlarımla gün içinde beraber türkü söylediğimiz oluyor” dedi.

Fırın çalışanlarından Hüseyin Çetin, “Hasan’ın böyle bir yeteneği var. Birlikte çalışırken genelde türkü söylüyor bizler de çok mutlu oluyoruz. Sesi de çok güzel. Kendisinin müzik alanında ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu yetenek, bu ses varken bir yerlere gider” diye konuştu.

Hasan Durmuş’un mesai arkadaşlarından fırın ustası Selçuk Eşit de, “Hasan ağabeyi çok destekliyoruz. Karakter olarak, ses olarak çok başarılı buluyorum. Allah bahtını açık etsin. Ben onun sesini Ahmet Kaya’ya benzetiyorum. Şarkılarını da söylüyor” dedi.

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