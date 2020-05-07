GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, faaliyet gösteren bir ekmek fırını, ihtiyaç sahiplerine yönelik ‘sandıkta ekmek’ uygulaması başlattı.

İlçede 25 yıllık ekmek fırın işletmecisi Hasan Pamuk, koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşlara yönelik ‘sandıkta ekmek’ uygulaması başlattı. Fırına gelen hayırsever vatandaşlarca parası ödenen ekmekler ihtiyaç sahipleri için kurulan sandığa bırakılıyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için uygulamayı başlattığını ve olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen işletme sahibi Hasan Pamuk, “Koronavirüs salgını vatandaşlara ekonomik anlamda zor günler yaşatıyor. Ramazan ayında bu vatandaşlara destek olmak amacıyla Osmanlı’dan günümüze gelen yardımlaşma geleneklerinden biri olan askıda ekmek uygulamasını biz daha hijyenik olması düşüncesiyle sandığa koyarak başlattık. Aslında bu uygulama Türk milletinin ve dayanışmasının en güzel örneklerinden biridir. Uygulamamız kısa sürede ilgi gördü. Bizim ile birlikte birçok hayırsever ya kendileri gelip bizzat ekmeği alıp sandığa koymaktalar ya da telefon açarak sandığa ekmek koymamızı istemekteler. Uygulamayı yılın 365 günü sürdürmeyi düşünüyoruz. Ayrıca diğer fırınlara da örnek olmasını istiyorum” dedi.