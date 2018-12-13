Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz” açıklamasının peşinden sınır hattının iki tarafı da hareketlendi.

TSK birlikleri, sınır hattında 24 saat eli tetikte vazife yaparken, Suriye tarafındaki teröristler de siviller üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Rejim ve terör örgütlerinin baskısı nedeniyle zorunlu olarak göç eden Suriyeliler ise ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ harekatlarıyla özgürleşen bölgeler benzer biçimde Fırat’ın doğusunun da bir an önce terör örgütlerinden arındırılmasını istiyor.

Binlerce ferdin yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığı iç savaşın sürdüğü Suriye’nin kuzeyinde yer alan Türkiye sınırındaki bölgeler, 2012’de rejim güçlerinden Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) geçti. Fırat’ın doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki bölgelerin karşısında yer alan Suriye toprakları, aradan geçen süre içinde bir oldukça defa el değiştirdi ve son olarak terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG denetimine geçti.

Terör örgütü, denetim sağladığı bölgelerdeki Arap ve Türkmen sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlayarak, boşalan noktalara Haseke ve Rakka kentlerinden getirmiş olduğu yandaş aileleri yerleştirip, demografik yapıyı da değişiklik yapma yoluna gitti.

FIRAT’IN BATISINA GEÇME HAYALİ SONLANDI

Fırat Nehri’nin doğusundaki Suriye topraklarında tamamen kontrolü sağlayan terör örgütü, öteki kanton olan Afrin’e kadar uzanmak için planlar yaptı. Terör örgütü PKK/PYD, kantonları birleştirme planıyla diğer terör örgütü DEAŞ ile ‘mücadele’ adı altında Fırat’ın batısına geçmeyi hedefledi.

‘Suriye Demokratik Güçleri’ adıyla Fırat’ın batısına geçmek isteyen terör örgütü mensuplarının bu planı, Türkiye’nin 24 Ağustos 2016 tarihinde düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile sona erdirıldı. Türkiye, ocak ayında düzenlediği, 2 ay devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD’nin kantonu olarak duyuru etmiş olduğu Fırat’ın batısındaki Afrin’i terör unsurlarından arındırıp, özgürleştirdi. Türkiye’nin düzenlemiş olduğu harekatlar ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeye, oluşan huzur ortamı sonucu binlerce Suriyeli geri döndü.

FIRAT’IN DOĞUSU’NDA PANİK

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile 4 bin kilometrekareden fazla bölgeyi teröristlerden temizleyen TSK birlikleri, terör örgütü PYD/PKK denetimindeki Menbiç’te de ABD askerleriyle ortak devriye faaliyeti yürüttü.

Türkiye sınırının hepsinin güvenli hale getirilmesi için Fırat’ın doğusundaki bölgelerin de teröristlerden arındırılacağına yönelik sıkça verilen mesajlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz” açıklamasıyla zirveye ulaştı. Fırat’ın doğusundaki terör varlığının sona erdirilmesine yönelik Türkiye’nin kararlı mücadelesi ve sınırın tamamen güvenli hale getirilmesine yönelik verilen mesajlar, teröristlerde paniğe yol açtı.

SINIR HATTINDA HAZIRLIKLAR TAMAM

Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarına komşu Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattında, TSK tarafınca tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınır hattındaki hudut karakolları ile oluşturulan üs bölgelerine zırhlı araç ve personel takviyesi meydana getiren TSK, teyakkuza geçti.

Süre zaman meydana getirilen rahatsızlık girişimlerine angajman kuralları kapsamında karşılık veren TSK birlikleri, tespit edilen saldırı hazırlıklarını da anında müdahaleyle engelliyor. TSK birlikleri, olası harekat kapsamında Suriye tarafına geçişi ise beton bloklarla oluşturulan duvardaki belirlenen kapılardan yapabilecek.

TERÖRİSTLERDEN HENDEK VE SİPER

Türkiye’nin harekat sinyalini verdiği Fırat’ın doğusundaki teröristler ise olası operasyona karşı çeşitli hazırlıklar başlattı. Teröristler Ayn el-Arab, Telabyad, Rasulayn ve Kamışlı bölgelerine ulaşımın sağlandığı noktalarda siper ve hendekler oluşturup, hakim noktalarda kurdukları kulelere ağır silahlı nöbetçiler yerleştirdi. Teröristlerin ayrıca dışına mayınlar döşediği kasaba ve ilçe merkezlerinde de olası harekatta gizlenebilmek amacıyla tüneller kazıp, sığınaklar oluşturduğu bildirildi.

SİVİLLERE BASKI ARTTI

Türkiye’nin harekat sinyali, teröristlerin denetimindeki bölgelerde yaşayan sivillerde de endişeye yol açtı. Biroldukça sivilin olası harekattan zarar görmemek için bulundukları bölgeleri terk etme girişimi, PYD’nin silahlı kanadı YPG’li teröristler tarafından engelleniyor. Teröristlerin, siviller üzerinde uyguladığı baskıyla güvenli bölgelere gitmek isteyenleri cezaevine atmakla tehdit ettiği, birçok aileyi de çocuklarını mecburi olarak tabanca altına alarak, ayrılmaktan alıkoyduğu belirtildi.

‘HAREKATA TEL ABYAD’DAN BAŞLANACAK’ İDDİASI

TSK’nın, Fırat’ın doğusuna yönelik harekatı Tel Abyad bölgesinden başlatacağı öne sürüldü. TSK birliklerinin Şanlıurfa’nın Akçakale kazasının karşısında bulunan Tel Abyad’a yönelik başlatacağı harekat ile terör örgütünün batıda Kobani ve doğuda Rasulayn ile olan bağlantısını kesip, hem de güneyde oluşturacağı derinlikle Ayn İsa bölgesine ulaşarak, bölgenin Rakka ile olan ikmal yolunu da engellemeyi planladığı kaydedildi.

TERÖRİSTLERDEN BOMBALI SALDIRILAR

Terör örgütü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı olası harekatla ilgili açıklamasının derhal arkasından Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez, El Bab ve Çobanbey olarak bilinen El Rai bölgelerinde bombalı ataklar düzenledi. Terör örgütü PKK/PYD’nin düzenlemiş olduğu hücumlar ile tabanındaki çözülmeleri engellemeyi amaçladığı bildirildi.

Öte taraftan terör örgütünün çeşitli eylemler düzenlemek için son 2 hafta içinde bölgedeki sisli havayı da fırsat bilerek, Türkiye’ye gönderdiği çok sayıda teröristin, sınır hattında önlem alan askerler tarafınca yakalandığı belirtildi.