Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’da, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Faruk Güngör (42), saklandığı evde yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Faruk Güngör’ün Marmaris’te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince, İçmeler Mahalesi’nde bulunan eve düzenlenen operasyonda yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü Güngör, tutuklandı. (DHA)
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