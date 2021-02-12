Firari emniyet müdürü ve akademisyen, Ankara’da örgüt evinde yakalandı 

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü Abdullah E. ve akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ve İstihbarat Şubesinin koordineli çalışmaları sonucunda ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan, 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Abdullah E.’nin örgüt tarafından sadakati ve bağlılığı en üst seviye olarak kodlandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Meslekten ihraç edilen Abdullah E.’nin, Etimesgut ilçesinde bulunan, kameralarla donatılan yüksek güvenlikli gaybubet evinde saklandığı tespit edildi. Yapılan araştırmada; şüphelinin yeni bir mesajlaşma programı geliştirerek örgütsel sorumlusuyla irtibat kurduğu, deşifre olmamak için kimseyi kaldığı binaya getirmediği, ailesi ile çok sıkı tedbirler altında buluştuğu ve eve giriş çıkış saatlerini sürekli değiştirdiği saptandı. Tanınmamak için de sık sık kılık ve kıyafetini değiştirdiği belirlenen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

FİRARİ AKADEMİSYEN YAKALANDI

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliğince ‘silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma’ suçundan aranan ve akademisyenlik görevinden ihraç edilen Gözde Ö.’nün de yakalanması için de çalışma başlattı. ByLock kullanıcısı olan Gözde Ö.’nün, Çankaya ilçesindeki yüksek güvenlikli rezidans dairesini gaybubet evi olarak kullandığı belirlendi. Sürekli kılık, kıyafet ve tarz değiştirdiği tespit edilen şüphelinin, ailesi ile çok sıkı tedbir uygulayarak buluştuğu mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmadığı tespit edildi. Aylık erzak alışverişi yaparak gündelik olarak ikametinden dışarı çıkmadığı tespit edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

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