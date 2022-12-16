Finlandiya Savunma Bakanı babalık iznindeyken yerine Mikko Savola bakacak

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FİNLANDİYA, (DHA) – Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, babalık izni sürecinde kendisinin yerine Milletvekili Mikko Savola’nın bakacağını açıkladı. Bakan Kaikkonen eşinin doğum yapmasıyla babalık iznini kullanacak ilk erkek bakan olmuş, özellikle kendi partisinden bu açıklamasıyla destek görmüştü ancak Avrupa basını NATO görüşmeleri ve Avrupa’nın mevcut ortamı sırasında izne çıkmasını eleştirmişti.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Salı günü açıklama yaparak eşinin doğum yapması sebebiyle 6 Ocak 2023’ten Şubat sonuna kadar babalık iznine çıkacağını duyurdu. Kabinede bu izni kullanacak ilk erkek bakan olan Kaikkonen dün açıklama yaparak izinde olduğu süre boyunca yerine Milletvekili Mikko Savola’nın bakacağını duyurdu. Savunma Bakanı Kaikkonen “Bugün Merkez, babalık iznim sırasında Savunma Bakanı görevini devralması için oybirliğiyle Milletvekili Mikko Savola’yı seçti. Savola, savunma politikasında uzun ve kapsamlı bir deneyime ve uzmanlığa sahiptir. İşlerin iyi bir şekilde halledileceği garantidir. Miko’ya gerekli tüm desteği vereceğim” dedi.

‘ÇOCUK İÇİN EBEVEYNLERİNİN YERİ DOLDURULMAZ’

Savunma Bakanı Antti Kaikkonen babalık izni duyurusunun ardından Avrupa basını tarafından NATO görüşmeleri sırasında izne çıktığı için ‘NATO’yu bebek bezlerine değişiyor’ yorumlarıyla eleştirilmiş ancak kendi partisi tarafından desteklenmişti. Basına açıklama yapan Kaikkonen, kimsenin yerinin doldurulamaz olmadığını ancak çocuk için ebeveynlerinin yerinin doldurulmaz olduğunu belirtti.

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