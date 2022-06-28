Finlandiya Cumhurbaşkanı: Finlandiya, NATO’nun terörle mücadele belgelerine ve politikalarına tamamen bağlı kalacak

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FİNLANDİYA, (DHA) – İspanya’da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla NATO, Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri arasında Dörtlü Zirve gerçekleştirildi. Dört Zirve sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya ‘Üçlü Muhtıra’ imzaladı. İmza töreni sonrasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö adına başkanlık sitesinden yapılan basın açıklamasında “Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, NATO’nun terörle mücadele belgelerine ve politikalarına tamamen bağlı kalacaktır” denildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan basın açıklaması;

“Bugün Madrid’de NATO Zirvesi başlamadan önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in desteğiyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme sonucunda Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye’nin bu hafta Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olma davetini destekleyeceğini teyit eden üçlü bir Muhtıra imzaladı. NATO’ya katılımımızın somut adımları, önümüzdeki iki gün içinde NATO Müttefikleri tarafından kararlaştırılacak, ancak bu karar yakın.

Ortak Muhtıramız, Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin birbirlerinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı tam desteklerini artırma taahhüdünün altını çiziyor. NATO Müttefikleri olmamız bu taahhüdümüzü daha da güçlendirecektir.

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdi. Finlandiya bu endişeleri sürekli olarak ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, NATO’nun terörle mücadele belgelerine ve politikalarına tamamen bağlı kalacaktır.

Terörle mücadele, silah ihracatı ve suçluların iadesi konusundaki işbirliğimizi geliştirirken, Finlandiya doğal olarak kendi ulusal mevzuatına göre çalışmaya devam ediyor.

Finlandiya’nın NATO üyeliği yolundaki bu aşamayı tamamlamaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi burada, Madrid’de gelecekteki Müttefiklerimizle Finlandiya’nın NATO’daki rolü hakkında verimli konuşmalar yapmayı dört gözle bekliyorum.”

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