Tchaikovsky’in 1891 yılında bestelediği son bale eseri olma özelliği taşıyan Fındıkkıran balesi; 11 Aralık Çarşamba 20.00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Amadeus Hoffman’ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı adlı masalından yola çıkılarak Alexander Dumas’ın yeniden yazdığı, ilk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen Fındıkkıran; dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olma özelliğini koruyor.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı eserde; reji ve koreografi Mehmet Balkan , orkestra şefi Bujor Hoinic, Sunay Muratov , sahneye koyan Lale Balkan, dekor Tayfun Çebi , kostüm Sevtaç Demirer ve ışık Fuat Gök imzası taşıyor.

Biletleri satışa çıktığı an tükenen , yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale topluluklarının yeni yıl öncesi sahnelediği Fındıkkıran balesinde; Şeker Perisi-Clara Sultan Menteşe, Özge Onat, Serapsu Gürman ,Prens Burak Kayıhan, Eren Keleş, İlhan Durgut, Çiçek Valsi-Prens Berkay Saraçoğlu, Umut Can Arzuman, İyilik Perisi Gizem Tuncel, Güleycan Kocabey, Serapsu Gürman, Clara’nın Erkek Arkadaşı Kadir Okurer, Berkay Saraçoğlu, Drosellmayer Hakan Odabaşı, Uluç Aytan , Fındıkkıran Kadir Okurer, Buğrahan Alnıaçık ve Etkin Yüzer dönüşümlü olarak sahne alıyor.

