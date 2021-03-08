Fındık: Gürültülü horlama uyku apnesine işaret edebilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) kliniği Uyku Laboratuvarı Teknikeri Eyüp Fındık, uyku apnesi, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

Esma ALTIN/ANKARA

Gazi Hastanesi KBB uyku laboratuvarı Teknikeri Eyüp Fındık, uyku apnesi sendromu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Fındık; “Hastalarda uyku sırasında solunum ile ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Bunlar özellikle solunumu açık tutan ve kapan kaslarda normal uykuda bir gevşeme olur. Fakat uyku apnesi sendromu olan hastalarda bu gevşeme çok fazla olur ve hava yolunu kısmen veya tamamen kapatabilir. O esnada da hastanın apneleri meydana gelir. Apne solunum durması demektir. Uyku apnesi ise uykuda solunumun durması demektir.” dedi.

‘GÜRÜLTÜLÜ HORLAMALARA DİKKAT EDİLMELİ’

Uyku esnasında gürültülü horlama durumları olan kişilerin bunu basit bir durum gibi görmemesi gerektiğini ifade eden Fındık şunları aktardı; “Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10’u ile yüzde 30’u arasında horlama şikayetleri olmaktadır. Fakat bu genelde sorun teşkil etmez. Fakat gürültülü horlaması olan 100 hastadan ortalama 5’i OSAS dediğimiz uykuda solunum durması hastalığı olarak tarif edebileceğimiz uyku apnesi sendromu hastalığının belirtisi olabilir. Özellikle gürültülü horlama şikayeti olan 100 kişiden 5’inde tehlikeli şekilde sağlık sorunu oluşturabilecek uyku apnesi sendromu görülebilir. Hastalarda uyku sırasında solunum ile ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Bunlar özellikle solunumu açık tutan ve kapan kaslarda normal uykuda bir gevşeme olur. Fakat uyku apnesi sendromu olan hastalarda bu gevşeme çok fazla olur ve hava yolunu kısmen veya tamamen kapatabilir. O esnada da hastanın apneleri meydana gelir. Apne solunum durması demektir. Uyku apnesi ise uykuda solunumun durması demektir.”

Uyku apnesine işaret eden başlıca belirtileri sıralayan Fındık sözlerine şöyle devam etti; “Gürültülü horlama şikayetiniz var ise, sabahları uyandığınızda baş ağrısı ve bulantı şikayetleriniz mevcut ise, geceleri sık idrara çıkma şikayetiniz var ise, gündüz aşırı uykululuk hali var ise hastalarımızın doktora başvurmalarında fayda vardır. Hastanın eşi ya da aile bireyleri hastanın gürültülü bir şekilde horladığını gözlemleyip söyleyebilir. Tanıklı apne dediğimiz uyku esnasında nefesin durduğu fark edilebilir yine eş ya da aile bireyleri tarafından. Bunların içerisinde uyku apnesi işaret en önemli belirti gündüz uyanık iken aşırı bir uyku hali olmasıdır. Basit bir iş yaparken örneğin; gazete okurken, dinlenirken, otururken uykuları gelir bu hastaların. Özellikle eşler bunu fark eder ise bunu doktorlarımıza söylüyorlar. Bunların dışında özellikle kilolu hastalarda daha çok horlama şikayeti ile karşılaşıyoruz. Gündüz aşırı uykululuk halleri hastaların günlük yaşamlarında sıkıntılara yol açabilir. Şöyle ki, iş ve sosyal yaşantısında birtakım sıkıntılar oluşabilir. Odaklanamama şikayeti olabilir. İş ve aile ortamında karakter ve davranış şekillerinde değişiklik olabilir. Depresyon tanısı alabilir. Yine aşırı sinirlilik yapabilir. Bu hastalarımız konsantre olmada güçlük çekebilirler.”

Uyku apnesi nedeni ile gece sık sık yeterli nefes alınamadığı için uyanmaların meydana geldiğini aktaran Fındık şunları belirtti; “Uyku apnesi sendromunda üst solunum yolunu tutan ve kapatan kaslarda gevşeme çok fazla olduğu için hava yolu tıkanır ve nefes almak güçleşir. Beyin bunu fark eder ve solunum çabasını artırır. Artmış solunum çabası ile beraber beyin uyandırılır. Uyanma ile beraber hava yolu tekrar açılır, hasta normal solunum almaya başlar. Hastanın solunumunun düzelmesi ile beraber tekrar uykuya dalınır. Bu tekrarlanan uyanmalar gece boyunca defalarca olabilir. Bu uyanmalar o kadar hafif olur ki, hasta bunları hatırlamaz. Bunun sonucunda da gece boyunca hasta yeterli oksijen alamamış olur. Bu da gündüz aşırı uykululuk hali yapar. Baş ağrısı, bulantıya yol açar.”

UYKU TESTİNE DEĞİNDİ

Hastaların şikayetleri doğrultusunda gerekli uzmanlar tarafından muayene olduktan sonra uyku laboratuvarlarına yönlendirildiğini belirten Fındık, burada yapılan uyku testleri hakkında bilgi verdi. Fındık: “Hastalar şikayetleri doğrultusunda tanı konulması için bize gönderilirler. Bizler uyku testi adı verilen polisomnografi testi yapıyoruz. Bu teste de hastanın uyku ya da uyku bozuklukları ile alakalı bir hastalığının olup olmadığını ortaya koymak için çalışıyoruz. Uyku apnesinde de uykuda solunumun durup durmadığını bu test vasıtası ile öğrenmiş oluruz. Beynimizin farklı bölümleri uykuyu kontrol eder ve uyku evreleri meydana gelir. Bunlar uykuya dalış, yüzeysel uyku, derin uyku ve rüya uykusu dediğimiz REM uykusu olarak gerçekleşir. Bu uyku evrelerini uyku testi sonucunda saptarız. Hastaya elektrot adı verilen, cilde yapıştırılan küçük metal diskler ile hastanın bazı fiziksel bölgelerine takarız ve gece boyunca uyku sırasında hastadan veri alırız. Almış olduğumuz bu veriler beyin dalgaları, kas hareketleri, göz hareketleri, bacak hareketleri ile ilgili sonuçlar verir ve bunları gece boyunca kayıt altına alırız. Bununla birlikte hastanın parmak ucuna takacağımız bir alıcı vasıtasıyla gece boyunca kandaki oksijen düzeyine bakarız. Odada bir video kamera ile hastayı takip ederiz. Elde ettiğimiz kayıtları daha sonra uyku uzmanı hocalarımıza takdim ederiz. Hocalarımız uyku testi sonuçlarını analiz eder. Bunun sonucunda da hastaya teşhisini koyar ve teşhisine yönelik de tedavisine başlar.” dedi.

Uyku testlerinin çok uzun zaman aldığını ve çok fazla veri elde edildiğini dile getiren Fındık şunları kaydetti; “Uyku testi biraz karmaşık bir süreci içermektedir. Bu testler çok uzun zaman alan testlerdir. Yapmış olduğum testlerden yaklaşık 800, 900 hatta bin sayfa veri meydana geliyor. Bu verileri uyku uzmanı hocalarımıza iletiyoruz ve onlar da bu verilen analizini ve yorumlamasını yapıyorlar. Bu da tabi ki çok ciddi anlamda uzun bir süre alıyor. Dolayısıyla da test sonucunun çıkması da 10-15 gün gibi bir süreyi alabiliyor.”

Uyku testi öncesi hastaların bazı şartları sağlamış olması gerektiğine değinen Fındık şu ifadeleri kullandı; “Uyku testine gelmeden önce erkek hastalardan özellikle sinek kaydı tıraş olmalarını istiyoruz. Saç, yüz, tırnak gibi yerlerde herhangi bir kimyasal krem, oje, jöle gibi şeylerin kullanılmamasını istiyoruz. Dinlenip gelmelerini söylüyoruz. Test öncesi gündüz kesinlikle uyumamaları gerekiyor. Testin yapılacağı gün en az 4 saat önceden hafif şeyler yemesini ve uyarıcı olan uykuyu kaçıracak çay, kahve, çikolata ya da uyku ilacı, depresyon ilacı gibi şeyleri mümkün ise almamasını istiyoruz.

Testin hastalarda uygulanma aşaması ile ilgili bilgi veren Fındık şunları anlattı; “Hastaların ortalama 6-8 saat uyku laboratuvarında uyumalarını istiyoruz. Evde nasıl uyuyorlarsa laboratuvarda da aynı şekilde doğal akışında uyumalarını istiyoruz. Eğer bu hastalarda uyku apnesi sendromu var ise kesinlikle takmış olduğumuz aparatlardan hiç rahatsız olmuyorlar ve hemen uykuya dalıyorlar. Ama insomnia dediğimiz uyuyamama hastalığı var ise uyuyamıyor. Bu tür hastalar nadir de olsa geliyor, karşılaşıyoruz. Uyku apnesi olan hastaların zaten gündüz aşırı uykululuk halleri olduğu için sorun olmuyor, hemen uykuya geçiyorlar. 6-8 saatlik bir uyku süreci kayıt altına alınıyor ve bu bizim için test açısından yeterli oluyor.”

Uyku testleri ile hastaların uyku esnasındaki nefes hareketlerinin takip edildiğini dile getiren Fındık; “Uyku apnesi sendromu olup uyku laboratuvarlarına gönderilen hastaların yaklaşık yüzde 50’sinde yüksek tansiyon hastası olduğuna şahit oldum. Şu denilebilir ki, bu hastaların yüzde 50’sinde yüksek tansiyona neden olabiliyor. Uyku apnesi sırasında bazen bir ya da bir buçuk dakika nefesi durabiliyor hastanın. Bunları uyku testi sırasında kayıt esnasında görüyoruz. Eğer bir buçuk dakikanın üzerinde hastanın nefesinin durduğunu görürsek hemen hastayı uyandırıyoruz. Dolayısıyla o esnada kalp krizi geçirme riski 6 kat artmaktadır. Bunun dışında inme geçiren hastaların yaklaşık yüzde 45 ile yüzde 90’ının uyku apnesi sendromu hastası olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu hastaların mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu hastalarda uyku apnesinin en önemli sonucu diyebileceğimiz gündüz aşırı uykululuk halinin görülmesidir. Depresyon, kalp krizi, yüksek tansiyon başlıca sıkıntılar arasındadır.” ifadelerini kullandı.

‘GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI’

Uyku testi sonrası teşhisleri konulan hastaların bazı önlemleri almalarında fayda olacağını ve apnelerin sıklıklarının azalabileceğini dile getiren Fındık şunlara dikkat çekti; “Uyku testi sonucunda hastalara teşhis konulduktan sonra birtakım genel önlemler alınması istenebilir hastalardan. Örneğin; özellikle aşırı kiloları olanların kilo vermeleri. Gelen hastaların yaklaşık yüzde 50’nin beden kitle indeksinin 25 üstünde olduğunu fark ediyoruz. Uyku apnesi sendromlu hastaların beden kitle indeksini 25’in altına indirmelerini isteriz. Bu hastalar eğer kilo verirler ise daha dinlendirici bir uyku uyurlar ve gündüz aşırı uykululuk halleri de azalır. Bunun dışında sigara kullanıyor ise hasta sigarayı bırakmak, alkol ve uyku ilaçlarından kaçınmak gibi önlemler alınabilir. Bunlar da uyku apnesi sendromu yaşayan hastalar açısından çok önemlidir. Sigara hava yolunu tahriş eder ve horlama ile uyku apnesinin ağırlığını, şiddetini artırır. Alkol ve uyku ilaçları ise, üst solunum yolunu tutan ve kapatan kasların gevşemesi alkol alımında ve uyku ilaçları alımında daha fazla olur. Örneğin; sadece horlaması olan bir hastanın alkol aldığı zaman apnelerin de oluşmasını tetiklediği olabilir ya da apnesi var ise apne sıklığı ve ağırlığı artabilir. Dolayısıyla alkol ve uyku ilaçları solunum durması sıklığını artırmaya sebep olur. Bu nedenle eğer alkol alıyorlarsa da uykudan en az 4 saat önceden alkol alımını kesmeleri gerekmektedir. Yine yapmış olduğum testlerden gördüğüm hastaların yarısında sırt üstü pozisyonunda yatmamaları gerektiğini tespit ettik. Genel önlemler arasında sırt üstü yatmamayı da sayabiliriz bu nedenle. Çünkü sırt üstü yatması esnasında hastaların uyku apnesinin sayısının arttığını gözlemledik. Test esnasında sağ veya sol pozisyonda uyurken de hastada herhangi bir uyku apnesi olmadığı görülüyor. Sadece sırt üstü pozisyonda yattığı zaman apnelerin oluştuğu ve sıklığının arttığı tespit edildi. Sırt üstü yattığınız zaman üst solunum yolunu açık tutan ve kapatan kasların gevşemesi daha fazla pasajı kapattığı için bu hastalar daha çabuk apneye girebiliyor. Ama sağ veya sol tarafına yattığı zaman pasaj kapanmıyor. Dolayısıyla apne olmuyor. Sırt üstü uyumamak için hastanın pijamasının arkasına dikilecek bir cep ve içine konulacak bir tenis topu ile sırt üstü yatınca hastayı rahatsız edip pozisyonunu değiştirmesi sağlanabilir. Başak bir yöntem de sırtın altına küçük bir yastıkçık koyarak önlem alınabilir. İlaç olarak da hocalarımız burun tıkanıklığını giderici ilaçlar verebiliyorlar. Genel olarak kilo verme, sigarayı bırakma, alkol ve uyku ilaçlarını bırakma gibi önlemler alındığında hastalarımızın apnelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir rahatlama olacaktır.”

Besin tüketimi ve uykuyu kaçırıcı uyarıcılar konusunda dikkatli olunmasını vurgulayan Fındık şunları söyledi; “Uykudan en az 4 saat önce ağır yemeklerden kaçınılmasını ve hafif şeyler tüketilmesini öneriyoruz. Yeme içmeden 4 saat sonra hastalarımızın uyumalarını isteriz. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu obez hastalar olduğu için gastro reflü hastalıkları da olduğu için dolu bir mide ile yattıkları zaman bu mide asidi ile beraber boğaza gelebiliyor ve tahrişe sebep olabiliyor. Bu tahrişle beraber apnelerin de sıklığı artıyor. Bu nedenle uykudan en az 4 saat önce yeme içme kesilmeli. Yine uykudan en az 3 ila 4 saat önceden uyku kaçırıcı çay, kahve, çikolata gibi besinlerin de alınmaması gerekmektedir.”

‘HER YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLEBİLİR’

Uyku apnesi sendromunun her yaş rubunda görülebileceğine vurgu yapan Fındık sözlerine şöyle devam etti; Uyku apnesi hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen bir rahatsızlıktır. Çocuklarda da daha çok kilolu, geniz eti ya da büyük bademciği olan çocuklarda görülebilir. Bu çocuklarda da dikkat eksikliğine, hiperaktiviteye neden olabilir. Tam tersine çocuk çok hareketsiz, tembel ya da okulda başarısız olabilir. Bunlarda da özellikle uyku esnasında gürültülü bir horlama ve uykuda nefes alırken zorlanıyormuş gibi bir görüntü olabilir. Bu şekilde şikayetler olduğu zaman da mutlaka KBB uzmanlarımıza başvurmalarında fayda vardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocukların yüzde 25’inde uyku apnesi sendromu olduğu gözlemlenmiştir. Çocuklarda her gece gürültülü horlama normal değildir.”

Uyku apnesine sebep olan rahatsızlıkların belli müdahaleler ile giderilebileceğini ifade eden Fındık şunları kaydetti; “Uyku apnesinin tedavisinde KBB servisinde hocalarımız daha çok cerrahi yönden hastaları değerlendirir. Uyku apnesine burun eğriliği, nazal polip, yumuşak damak bozuklukları, çene bozuklukları sebep olabilir. Bunları KBB hocalarımız cerrahi operasyon ile giderebiliyorlar. Tedavi başlar başlamaz uyku apnesi olan hastalar hemen tedaviye yanıt veriyorlar. Özellikle yüksek tansiyon gibi bir sorunun da ortadan kalkmasını sağlıyorlar. Bunların dışında pozitif hava basıncı tedavisi dediğimiz PAB cihazı ile de tedavi edilmesi seçenekler arasında var.”

‘RİSKLER ARTABİLİR’

Tedavi edilmediği ya da gerekli önlemler alınmadığı sürece uyku apnesi sendromunun sıklığı ve şiddetinin artabileceğini dile getiren Fındık şunlara dikkat çekti; “Özellikle pandemi döneminde hastalarımızın uyku testlerini ertelediğini ya da iptal ettiklerini görüyoruz. Bu konuda hastalarımız endişelenmesinler. Gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Uyku testi yapmadan önce hastalarımızın mutlaka Korona Virüs testlerini yaptırıyoruz. Test sonucu negatif çıkar ise laboratuvarımıza kabul ediyoruz. Bizler hastaya müdahale ederken mutlaka koruyucu ekipmanlarımızı takıyoruz. Pandemi döneminde yaklaşık 300’ün üzerinde hastaya uyku testi yaptık. Hiçbirinde hastaneden Korona Virüs bulaşı olmadı. Hastalarımız hastaneye geldiklerinde haliyle korkuyorlar. Ama uyku apnesi inme riski, kalp krizi riski varsa artıyor. Uyku apnesi sendromu olan hastalar tedavi edilmediğinde bu riskleri barındırıyor.”Günlük yaşamlarında da hastalar için risk oluşabileceğini belirten Fındık; “Şunu da görmekteyiz; trafik kazaları geçirmekte bu tür hastalar. Hem dikkat dağınıklığı oluyor hem de monoton bir aktivite yaptıkları zaman örneğin; kitap okurken, televizyon izlerken, tiyatro ya da sinemada ya da araç kullanırken, araçlarda ışıklarda dururken bile uykuya bir anda dalabiliyor bu hastalar. Dolayısıyla bu hastaların kaza riskleri de çok fazla. Tedavi seçenekleri ile bu hastalarımız düzelebiliyorlar. Eğer KBB kliniği olarak hocalarımız cerrahi bir durum düşünüyorlar ise bu hastaları göğüs hastalıkları kliniğine yönlendirirler. Orada da PAB tedavisi öneriliyor. Çünkü cerrahi ve PAB tedavisi dışında bu hastalığın bir ilaç tedavisi yok.” dedi.