Fındık bahçesinde başına ağaç düşen yaşlı adam öldü

Başkan Balcı’ya ödül... Başkan Asım Balcı, uluslararası Türk Akademisi tarafından, Türk dünyasına ve kültürüne sağladığı katkılar nedeniyle, Wilhelm Thomsen madalyasına layık görüldü. Başkan Balcı madalyasını, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydyrali’den aldı. Kazakistan Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen törene Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de katıldı.