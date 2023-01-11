Fincancı  2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye kararı verildi – 1

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Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA) – TSK’ya yönelik açıklamaları nedeniyle, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

Fincancı’ya bugünkü duruşmada son sözü soruldu. Fincancı, “Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB’yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava” dedi. Mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

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