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17 Mayıs 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Fin7, 130’dan fazla şirkete saldırdı
Liderleri 2018’de tutuklanan ünlü Fin7/Carbanak siber suç çetesinin tamamen dağıldığı düşünülüyordu.
Teknoloji Haberleri

Fin7, 130’dan fazla şirkete saldırdı

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Liderleri 2018’de tutuklanan ünlü Fin7/Carbanak siber suç çetesinin tamamen dağıldığı düşünülüyordu.

Ancak Kaspersky Lab araştırmacıları aynı grubun GRIFFON adlı zararlı yazılımı kullanarak bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini tespit etti. Şirketin uzmanlarına göre Fin7 adı altında faaliyet gösteren grupların sayısı artmış olabilir. Saldırı yöntemlerini de geliştiren bu grupların, profesyonel çalışanlar almak için yasal bir güvenlik şirketi kurduğu ve işe aldığı kişileri para çalmaya yardımcı olmaları için kandırdığı belirtiliyor.

2015’ten bu yana ABD’de perakende, restoran ve konaklama sektörlerine yönelik bir dizi saldırının arkasında olduğu düşünülen Fin7’nin, Carbanak adlı ünlü grup ile yakın bir şekilde çalışarak araç ve yöntemlerini paylaştığı biliniyordu. Carbanak genellikle bankaları hedef alırken, Fin7 ise daha çok şirketleri hedef alıyordu. Düzenlenen saldırılarda şirketlerin finans departmanlarındaki bilgisayarlardan milyonlarca dolar değerindeki ödeme kartı kimlik verileri veya hesap bilgileri gibi varlıklar çalındı. Tehdit grupları istediklerini elde ettikten sonra parayı offshore hesaplara aktarıyordu.

Kaspersky Lab’ın yaptığı yeni araştırmaya göre bu grup, liderleri olduğu iddia edilen kişilerin geçtiğimiz yıl içinde tutuklanmasına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor. Grubun, özel tasarlanan e-postalarla insanlara zararlı yazılım göndererek 2018 boyunca hedef odaklı kimlik avı saldırıları düzenlediği belirlendi. Bazı vakalarda, saldırganların zararlı belgeleri göndermeden önce hedef aldıkları kişiyle bir haftayı aşan süre boyunca e-posta üzerinden görüştüğü tespit edildi. Kaspersky Lab, 2018’in sonuna kadar 130’dan fazla şirketin bu şekilde saldırıya uğramış olabileceğini tahmin ediyor.

Araştırmacılar Fin7 adı altında faaliyet gösteren başka suç ekipleri de keşfetti. Kullanılan altyapı, taktik, teknik ve prosedürlerin aynı olması nedeniyle, Fin7’nin CobaltGoblin/EmpireMonkey olarak bilinen gruplarla ve AveMaria botnet ile birlikte hareket ettiği düşünülüyor. Grubun Avrupa ve Orta Amerika’daki bankalara yönelik saldırıların arkasına olduğuna inanılıyor.

Kaspersky Lab ayrıca Fin7’nin Rusya’da birçok ofise sahip yasal bir siber güvenlik markası gibi görünen sahte bir şirket açtığını da keşfetti. Şirketin web sitesinin, Fin7’nin komut ve kontrol merkezi olarak kullandığı bir sunucuya kayıtlı olduğu görüldü. Sahte şirket; serbest çalışan güvenlik araştırmacılarını, yazılım geliştiricileri ve çevirmenleri yasal iş bulma siteleri üzerinden işe almak için kullanıldı. Bu sahte şirketlerde çalışan bazı kişilerin siber suça karıştıklarından haberi olmadığı ve buradaki deneyimlerini öz geçmişlerine de yazdığı anlaşıldı.

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Yury Namestnikov, “Modern siber tehditleri efsanevi Hydra canavarına benzetebiliriz. Bir kafayı kestiğinizde yerine iki tane yenisi çıkar. Bu nedenle, bu tür tehditlerden korunmanın en iyi yolu gelişmiş ve çok katmanlı bir güvenliğe sahip olmaktır. Yazılım yamalarını çıkar çıkmaz kurmak ve tüm ağlar, sistemler ve cihazlarda düzenli güvenlik analizleri yapmak büyük önem taşır.” dedi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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