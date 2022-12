FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın (SNX) tanıtım toplantısı yapıldı

- Reklam -

Olgucan KALKAN – Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)- Türkiye’de ilk kez 10, 11, 12 Mart tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın (SNX) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Yönetim Kurulu Üyeleri, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve davetliler katıldı.

Bu organizasyonla birlikte dünyanın en popüler, en aktif bilinen sporcularının Kayseri’ye geleceğini ifade eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “TMF olarak bir kez daha bir onuru, gururu yaşıyoruz. Federasyon olarak bir organizasyonu ülkemizde gerçekleştirirken iki ana unsuru göz önünde bulunduruyoruz, gençliğimize ne katacak, yaptığımız organizasyonu gerçekleştirdiğimiz lokasyona ne katacak. Bu düşüncelerle Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na aday olurken, nerede yapabiliriz diye birbirimizi soruyorduk. Bu konuda çok fazla kapı dolaşmadık. Bizim kendisinden çok şey öğrendiğimiz bir valimiz vardı. Kayseri valimizden insanlara güvenmeyi, ekip olarak iyi bir sonuç çıkarmayı, Afyon’daki çalışmalarımız neticesinde öğrendik. Herkesin gerek hizmetleri ile bildiği belediye başkanımıza valimiz bizi götürdü. Ondan da takip ve intaç diye çok önemli bir hayat dersi aldık. Bu dersten sonra çalışmak üzerimize vazife oldu. Gururla Cumhurbaşkanlığı himayesine layık bir organizasyonu almış olduk. Dünyanın en popüler, en aktif bilinen sporcuları Kayseri’ye gelmiş olacak. 1.2 milyarın üzerinde motor sporunu sevenlere bu organizasyonu anlatmış olacağız. Bu organizasyonun boyutları başka bir pencere açacak. Biz elimizden geleni yapacağız. Valimiz, belediye başkanımız ve Erciyes A.Ş’nin desteğini her zaman gördük. İnşallah ülkemize hep beraber gençliğimize, sporumuza ve ülke tanıtımına yararlı bir organizasyon gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

ERCİYES AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT CAHİD CINGI: BÖYLESİ BÜYÜK BİR ORGANİZAYONA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını dile getiren Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise, “Erciyes’te dünyada ses getirecek bir organizasyonda buluştuğumuz için mutluyuz. Erciyes’imizin hem bölge insanına, hem de dünya insanlarına fayda sağlaması için projeler yürüttük. Dünyanın birçok yerinden yabancı misafir ağırlıyoruz. Yabancı turistler açısından cezbedici noktalar var. Kar voleybolu, snowboard Avrupa kupaları ve Dünya Şampiyonaları yaptık. Biz, böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. Motosiklet federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Mart ayında düzenlenecek organizasyonu da keyifle bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKKILIÇ: KAYSERİ HER ALANDA KENDİSİNDEN SÖZ ETTİRECEK DURUMA GELİYOR

Kayak merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile birlikte hemen hemen her dönemde Kayseri’nin gündemde kaldığını dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri ticaret merkezi. Bunun yanında turizm ile ilgili de çok önemli aşamalar kaydetti. Elbette bunun amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi. Buradaki kayak merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile birlikte şehri gündemde tutuyoruz. Sadece kışın değil, yazın da otellerimizin dolu dolu geçmesini sağlamaktayız. Kayseri her alanda kendisinden söz ettirecek duruma geliyor. Onlarca bölgemizde UNESCO listesine girmiş çalışmalar var. Bu şehir, bu ülke, bu organizasyonla birlikte 100’e yakın ülkede tanıtılacak. Emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

KAYSERİ VALİSİ ÇİÇEK: BU ORGANİZASYON KAYSERİ’NİN TANITIMI İÇİN BÜYÜK ETKİ YAPACAK

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Kayseri’nin tanıtımı için çok önemli olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri farklı bir şehir. Kayseri denilince herkesin aklına önce ticaret gelir. Fıkraları bile öyledir. Kayseri bir sanayi şehri. Türkiye’nin ihracatına büyük katkısı var. Anadolu’da ağacın olmadığı bir yerde mobilya ihracatında yer alan bir şehir. Kayseri aynı zamanda bir turizm şehri. Bu turizmin en önemli aktörü de Erciyes. Türkiye’nin en uzun kayak pisti Erciyes’te. Planlaması çok iyi yapılmış, yapısal manada da gözü bozacak bir yapının olmadığı bir yer. Burayı böyle bir hale getirmek için büyük emekler verilmiş. Bu şampiyonanın burada yapılmasını daha çok büyükşehir sağladı. Bizler daha çok havasını atacak kısımda olacağız. Bunu tanıtmak için başından itibaren büyük çaba var. Avrupa’dakilerle kıyasladığımızda biraz daha alacağımız yol var. Bizim tanıtım noktasında yol almamız gerektiğini değerlendirdik. Özellikle motosiklet federasyonu başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Böyle bir şampiyonayla, Kayseri’de olması tanıtım için büyük etki yapacak. Ev sahipliği için hep birlikte yola çıktık. Biz heyecanlıyız. Dünya televizyonlarının yayınlanacağı yarışmaya ev sahibi yapacağımız için heyecanlıyız. Lütfen bunun tanıtımını yapalım. Büyük emek veriyoruz” şeklinde konuştu.

