Filyasyon ekipleri, yılbaşında da virüsün izini sürdü

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da filyasyon ekipleri, yılbaşı gecesi de koronavirüsün izini sürmeye devam etti. Testi pozitif çıkanların tedavilerini planlayan sağlık ekipleri, temaslı vatanaşları da tespit ederek izolasyonlarını sağladı.

Başkent’te koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana koronavirüs hastalarının evde tedavilerini gerçekleştiren filyasyon ekipleri, hastayla teması olanları da bularak virüsün yayılmasına karşı mücadele veriyor. Haftanın her günü çalışan filyasyon ekipleri, yılbaşı gecesi de sahadaki faaliyetlerini sürdürdü. Gece boyunca çalışan yaklaşık 750 ekip, hastalara ilaç bırakıp, temaslılarını da bularak PCR testlerini gerçekleştirdi ve izolasyonlarını sağladı. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan bir hastanın temaslısını tespit edip, evine gitti. Sağlık çalışanları, temaslı İlke Naz C.’nin PCR testini yaparak, evde kendisini izole etmesini istedi.

‘YILBAŞININ DİĞER GÜNLERDEN FARKI YOK’

Arkasında virüs resmi bulunan beyaz koruyucu tulumuyla yılbaşı gecesi çalışan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Mine Tanyer, 296 gündür hastanelerde, yoğun bakımlarda, filyaslonlarda çalıştıklarını belirterek, bu zorlu dönemde yanlarında olan ailelerine teşekkür ederek, 2021 yılının sağlıklı ve mutlu geçmesini diledi. Tanyer, “Bizim için yılbaşının diğer günlerden bir farkı yok. Bu akşam sistemimize düşen temaslı bir hasta vardı, onun için geldik. Hastamızın semptomları vardı, o yüzden ilaç bıraktık ve PCR testini aldık. Bu yıl ailemizden ayrı olacağız. Biz de çocuklarımızla ve ailemizle vakit geçirmeyi özledik; ama eğer temizlik, maske ve mesafe kurallarına ülkece uyarsak biz de kısa zamanda yakınlarımızla vakit geçiririz” dedi.

Filyasyon ekibinin müdahale ettiği İlke Naz C. de “Arkadaşım pozitif çıkmıştı onun üzerine ben de temaslı olarak gözüktüğüm için filyaslon ekibi geldi, test yaptılar. Yeni yıla böyle girmek istemezdim; ama pandemiden dolayı zaten evde olacaktık. Yeni yılda sağlıklı bir hayat diliyorum ben. Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarına ülkece minnettarız. Umarım 2021 sağlıklı ve mutlu geçer” ifadelerini kullandı.

AŞI MESAJI

Öte yandan filyasyon ekipleri, görev yaptıkları sağlık merkezini kendi yaptıkları çam ağacı ve yazılar ile süsledi. Sağlık çalışanları, salgının bitmesine yönelik dileklerini not kağıtlarına yazarak ağaca astı. Ekipler ayrıca görev yerlerine süsler ile ‘Haydi Türkiyem 2021’de aşıya’ yazarak, vatandaşları yeni yılda koronavirüs aşısı olmaya davet etti.

FOTOĞRAFLI