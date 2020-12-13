Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü

Kaan ULU-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da filyasyon ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüsün izini sürmeye devam etti. Ekipler, sorumluluk alanlarındaki boş sokaklarda testi pozitif çıkanlara ulaşıp tedavilerini sağlarken, temaslılarını da bularak bulaşı engellemeye çalıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında filyasyon ekibi sayısının artırılacağını açıkladıktan sonra sahadaki ekiplerin yoğunluğu arttı. Pandeminin başından bu yana hastalığa yakalananların evde tedavilerini gerçekleştiren filyasyon ekipleri, hastaya temas edenlerin de temas ettiklerini bularak virüsün yayılmasına karşı mücadele veriyor. Sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu da filyasyon ekipleri sahadaydı.

EKİPLER, VİRÜSÜN İZİNİ SÜRDÜ

Başkent Ankara’da koronavirüse karşı 800 filyasyon ekibi mücadele veriyor. DHA sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarını görüntüledi. Ekipler, test sonucu pozitif çıkan hastaların adreslerine ulaşıp genel durumlarını değerlendirdikten sonra danışman hekimlerle görüşerek, tedavi süreçlerini planladı. Hastalara, ilaçları poşet içinde teslim edilirken bilgilendirme broşürleri de verildi. Filyasyon ekipleri, daha sonra pozitif hastanın temaslılarını bularak izolasyonlarını sağlayıp virüsün yayılımını önlemek için izi sürmeye devam etti.

‘BİZİM SAĞLIMIZ İÇİN UĞRAŞIYORLAR’

Ekipler, test sonucu pozitif çıkan oğlu Cavit Erşahin ile birlikte oturan Güler Sayan’a (74) evinde ulaşarak temaslı olduğu için test yaptı. Sayan, çok halsiz olduğunu belirterek, “Yataktan çıkamıyorum. Sürekli öksürüyorum. Halsiz olduğum için genellikle yatıyorum. Filyasyon ekibi kapımıza kadar geldi, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Evde tedavisi devam eden Cavit Erşahin de “Sonucum pozitif çıkınca temaslılarımı bildirdim. 1 saat içinde gelip gerekli çalışmayı yaptılar. Ailece sağlık camiasına teşekkür ediyoruz. İnsanlar, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerindeyken onlar bizim sağlığımız için uğraşıyorlar” diye konuştu.

‘EKİPLERİMİZ SAVAŞ RUHUYLA ÇALIŞIYOR’

Çankaya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nuran Üçöz Kılıçarslan, fedakarca yapılan çalışmaların ve alınan kısıtlama önlemlerinin sonuçlarını görmeye başladıklarını söyledi. Uçöz, “Vatandaşlarımızın dikkati, filyasyon ekiplerimizin fedakarca çalışmalarıyla güzel adımlar atıldı. Filyasyon ekiplerimizin savaş ruhuyla yaptığı çalışmaların sonucunda hasta sayımızda düşüşler görüyoruz. Sabah 08.00’den gece 24.00’lere kadar çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hızla ulaşıp bir an önce tedavilerinin yapılmasını amaçlıyoruz” diyen Uçöz vatandaşları da uyardı: “Lütfen evlerinizde kalın. Bizler sizler için çalışıyoruz. Bu süreci inşallah hep birlikte, başarı ile atlatacağız”.

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