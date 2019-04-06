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6 Nisan 2019
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Filmdi, gerçek oldu

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Seçmen, siyasette yıllardır aynı isimleri görmekten, onları dinlemekten bıkmıştır.

Yeni yüzler aramakta, farklı görüşler duymak istemektedir.

İşte tam bu sırada televizyon şovlarıyla milyonlarca kişinin beğenisini kazanmış ünlü bir komedyen, “Başkanlığa ben de adayım” der.

Bir anda herkesin ezberi fena halde bozulur.

İki büyük partinin adaylarından birinin başkan olacağını düşünenler şimdi yeni bir hesap yapmakla karşı karşıyadır.

Başkan adayı komedyen müthiş bir seçim kampanyası yürütür. Gittiği kentlerde coşkulu mitingler düzenler, kitleleri kâh güldürür, kâh düşündürür.

Adayların televizyondaki düellosunun galibi de açık arayla komedyendir. Yılların deneyimiyle asık yüzlü diğer başkan adaylarını kolayca mat eder.

Seçim sonucu dünyayı şaşkına çevirir:

Komedyen başkan seçilmiştir.

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Türkiye’de de gösterilen ve çok olumlu eleştiriler alan Barry Levınson’un yönettiği Robin Williams’ın başrolünü oynadığı “Man of the Year” (Yılın Başkanı) filminin bir bölümünü anlattım.

Bu filmi hatırlamamın nedeni, Ukrayna’da geçen pazar, yani bizim yerel seçim için sandığa gittiğimiz gün yapılan başkanlık seçimlerinin ilk turunu komedyen Volodimir Zelenski’nin yüzde 30.2 oyla birinci bitirmiş olması.

Zelenski, 21 Nisan’da yapılacak ikinci turda da önde çıkmayı başarırsa başkanlık koltuğuna oturacak.

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Filmlerde çoğu kez gerçek yaşam öykülerinden yararlanılır.

Ukrayna örneğinde ise bir filmin gerçeğe yansımasını görüyoruz.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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