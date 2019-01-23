Adana’da kapalı kasa kamyonetin altını kesip, araçtan inmeden yer altındaki fiber optik kabloları çalan 3 şüpheli yakalandı.

Kent merkezindeki 6 mahallede telekomünikasyon şirketlerine ilişik fiber optik web kablolarının çalıması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapalı kasa kamyonetin rögar kapaklarının üstünde durduğunu saptadı. Aracın alt bölünden bir kişinin çıkarak rögar kapağını kaldırdığı, hemen sonra kestiği kabloları aracın içinde bulunan kişilerne verip yeniden kamyonete girmiş olduğu tespit edildi. Kamera görüntülerinden kamyonetin plağını öğrenen ekipler şüphelileri yakalamak için şehir genelinde çalışma başlattı.

ADANA’YA KAPALI KASA KAMYONETIN ALT METAL plağını KESIP, ARACTAN INMEDEN YER ALTINDAKI FIBER OPTIK KABLOLARI CALAN 3 SUPHELI YAKALANDI.

DÜZENEK KURMUŞLAR

Bu biçimde 6 farklı noktada hırsızlık yapan kişiler, merkez Seyhan ilçesinde yakalandı. İzmir’den gelerek hırsızlık yapmış olduğu öğrenilen Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), gözaltına alındı. Şüphelilerin ek olarak duracak bölgeleri olmadığı için kamyonetin içinde yatmış olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık Büro ekipleri ise kamyoneti inceleme aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin aracın tabanındaki metal plağı kestikleri, rögar kapatlarının hizasına gelince buradan sarkarak fiber optik kabloları kestikleri anlaşıldı. Çalınan materyalleri hurda fiyatına satan şüphelilerin şirketlere 200 bin liradan fazla hasar verdikleri ve yüzlerce evin 10 gün süresince internetsiz bıraktıkları öğrenildi.

Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Fiber kabloları satın alan hurdacı Abidin B. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.