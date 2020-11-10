Filistin başmüzakerecisi Erekat koronavirüsten hayatını kaybetti

Filistin, (DHA)- Filistin’in başmüzakerecisi Saeb Erekat’ın tedavi gördüğü Kudüs’teki bir İsrail hastanesinde koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi.

Filistin’in başmüzakerecisi Saeb Erekat’ın koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybettiği bildirildi. Erekat’ın ekim ayı başında koronavirüs testi pozitif çıktığı ve 18 Ekim Pazar günü durumunun kötüleşmesi üzerine Hadassah Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.65 yaşındaki Erekat’ın Eriha’daki evinde sedyeyle bir İsrail ambulansına bindirildiğini ifade edillmişti.

SAEB ERAKAT KİM?

Erekat, Filistinlilerin özgürlük mücadelesinde ve Filistin Yönetimi’nde üst düzey görevler üstlenmiş bir isimdi. Geçmişte Yaser Arafat’a yakınlığıyla tanınan Erekat, 1993’teki Oslo Anlaşmaları ve 2014’te çöken son barış süreci dahil, bir dizi kilit dönemde İsrail’le Filistinliler arasındaki görüşmelerin başmüzakereciliğini üstlenmişti.