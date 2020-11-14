Filipinler’i vuran Vamco Tayfun’u heyelanı beraberinde getirdi

İzmir’deki depremin ardından yıkılan binalar, kolonların kesildiğine dair iddiaları güçlendirdi. Binanın kolonuna müdahale edilemeyeceğini söyleyen İnşaat Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Recep Özay, “Kolonların kesilmesi mümkün değil, bunu yapmak cinayettir. Bina kolonlar sayesinde ayakta durur. Kolonlar ne kadar sağlam ve büyükse bina da o kadar sağlamdır” dedi.