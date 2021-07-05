Filenin Sultanları’nın Olimpiyat kadrosu açıklandı

İSTANBUL, (DHA) – Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 14 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.

23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Tokyo Olimpiyatları’na katılacak olan Türkiye’nin sporcu kadrosu açıklandı. 14 kişilik kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç

(FOTOĞRAFLI)

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