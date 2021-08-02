Filenin Sultanları’nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

İSTANBUL, (DHA) – 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda B Grubu’nu 3 galibiyet 2 mağlubiyet ile 3’üncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Filenin Sultanları’nın rakibi belli oldu. Milli takım, A Grubu’nu 3’üncü sırada bitiren Güney Kore ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Karşılaşma, 4 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00’te oynanacak. Filenin Sultanları, Güney Kore’yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya – Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek finalde oluşan diğer eşleşmeler ise şu şekilde;

Amerika Birleşik Devletleri – Dominik Cumhuriyeti

Sırbistan – İtalya

Brezilya – Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK)

(FOTOĞRAFLI)

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