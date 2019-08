Filenin sultanları gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasına ilk kez 4 ülke ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.

Maçlar, başkent Ankara’nın yanı sıra Macaristan’ın başkenti Budapeşte, Slovakya’nın başkenti Bratislava ve Polonya’nın Lodz kentinde oynanacak.

Bu yıl 31’incisi düzenlenen organizasyona Türkiye’nin yanı sıra 4 ülke ev sahipliği yapacak. Final maçları ise Türkiye’de oynanacak. 2003 yılında finale kadar yükselen milli takımımızın hedefinde bu kez şampiyon olmak var.

BAŞARMAK DOĞAMIZDA VAR

Turnuva öncesi düzenlenen organizasyonda konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “2019 Avrupa Şampiyonası 23 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında Ankara Spor Salonu’nda başlayacak bu vesileyle herkese hoş geldiniz diyorum. Türkiye her zaman bu tarz organizasyonların en iyisini yapan ülke olarak bir kez daha 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak tekrar bu turnuvanın sorunsuz, problemsiz, fair- play ölçüleri içerisinde bir turnuva olmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle turnuvaya katılan takımlara da bir kez daha başarılar diliyorum.

2003’de Türkiye’de düzenlenen turnuva da Polonya ile finale kadar yükselen takımımızın, 2019’da da çıtayı hep yükselterek bu tür başarıları elde edeceğine ve güzel oyunla arzu ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağına inanıyorum. Ülke olarak başarmak doğamızda var” dedi.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Koçu Giovanni Guidetti ise, “Ankara’da olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Federasyonumuzun bu muhteşem organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı çok mutluyuz. Hazırız, çok heyecanlıyız, bir an önce turnuvanı başlamasını istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ankara’da ki seyircimizle bir bütün olarak oynayacağımız için çok mutluyuz. Turnuvanın başlaması için sabırsızlanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Dündar grup aşamasında birinci olmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Çok güzel bir organizasyonla karşınızdayız. Takım olarak çok heyecanlıyız. Çünkü ülkemizde oynayacağımız Avrupa Şampiyonasında takımımızda ki herkes ilk defa bu şansa ulaşacak. Keyifli maçlar ortaya koyacağımıza inanıyoruz. Çok heyecanlıyız, bir an önce başlamak istiyoruz. Organizasyon ve diğer her şey çok güzel gidiyor. İdmanlarımızı da güzel bir şekilde tamamladık. Yunanistan maçı ile iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Sonrasında grubumuzda ki rakiplerimiz Finlandiya, Bulgaristan, Sırbistan ve Fransa’yı yenerek grubumuzu birinci bitirmek hedefimiz. Tabi ki maç maç düşünerek ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Filenin Sultanları

Takım sayısının 16’dan 24’e yükseltildiği turnuvada, gruplarını ilk 4 içinde tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren ise tüm müsabakalar, tek maç eleme usulü devam edecek.

Şampiyonayı 1967 ve 2003’ün ardından üçüncü kez düzenleyecek Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finalini Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak. Turnuvada, Türkiye’nin maçları TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

KADRO

Türk Milli Takımı’nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Naz Aydemir Akyol

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman

Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

TÜRKİYE’NİN MAÇ PROGRAMI:

23 Ağustos Cuma:

20.00 Türkiye-Yunanistan

24 Ağustos Cumartesi:

19.30 Finlandiya-Türkiye

26 Ağustos Pazartesi:

19.30 Türkiye-Bulgaristan

28 Ağustos Çarşamba:

19.30 Fransa-Türkiye

29 Ağustos Perşembe:

19.30 Türkiye-Sırbistan

RUSYA TURNUVANIN EN BAŞARILISI

Rusya elde ettiği 19 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla şampiyona tarihinin açık ara en başarılı takımı konumda bulunuyor. Turnuvanın en iyi takımları sıralamasında Almanya, 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronzla ikinci, Polonya ise 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronza madalyayla üçüncü sırada yer alıyor.

Turnuvada bir gümüş ve iki bronz madalyası bulunan Türkiye ise en başarılı ülkeler listesinde 11. sıranın sahibi konumunda.

POLONYA EN ÇOK KATILAN TAKIM

1949 yılından bu yana düzenlenen şampiyonaya en çok katılma başarısı gösteren takım ise Polonya oldu.

30 kez turnuvada yer alarak bu kulvarda zirvede yer alan Polonya’yı, Bulgaristan (29), Hollanda (28), İtalya ve Romanya (25) takip ediyor. Türkiye ise 14. kez şampiyonada ter dökecek.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Tarihçesi

Voleybol Amerikalı William Morgan tarafından 1895’te ABD’de bulundu. Türkiye’ye girişi ise Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen Mütareke günlerinde oldu. Voleybol federasyonunun kuruluş tarihi 1958’dir. Daha önceleri «Spor Oyunları Federasyonu» adı altında basketbol ve hentbolile birlikte yönetiliyordu. İlk voleybol federasyonu başkanı Vahit Çolakoğlu’dur.

Türk millî takımı ilk uluslararası karşılaşmasını 1957’de “Uluslararası İstanbul Turnuvası”nda Dr. Ayten Salih (Takım Kaptanı), Nazmiye Kor, Güneş Çapa, Seta Yağcıoğlu, Ayda Caner, Seda Acudoğulu, Ümran Okay, Siray Arca (Özgüden), Fatma Egenen, Gülçin Eroğlu, Tomris Göksan, Nezin Mutibaş’tan oluşan kadrosu ile Romanya’ya karşı oynamıştır. İlk galibiyetini ise 22 Temmuz 1961’de Batı Almanya’ya karşı 3-2’lik skorla elde etmiştir.

Türk millî takımının 2003 yılına kadar kayda değer herhangi bir uluslararası başarısı yoktur. Dünya şampiyonasına bir kez 2006 yılında katılıp onuncu sırayı alabilmiştir. Dünya kupasına bir defa 2003 yılında katılmış ve yedinci olmuştur.

İlk kez 2008 FIVB Dünya Grand Prix şampiyonasına katılıp 7. sırayı aldıktan sonra 2012 FIVB Dünya Grand Prix finallerine de katılarak bronz madalya kazanmıştır. Bu başarı, dünya sıralamasında ilk kez 6. sıraya yükselinmesini sağlamıştır. 2012 Yaz Olimpiyatları sonrasında Rusya’nın gerisine düşmüş ve 2012 yılını 7. sırada tamamlamıştır. Türkiye, 2013 FIVB Dünya Grand Prix şampiyonasının son maçında İtalya’ya 3-2 yenildiği final setini kaybedince 5. olarak altılı finale kalma şansını kaçırmış ve 8. olmuştur.

Türk millî takımı ilk kez 2012 yılında Ankara’da düzenlenen Olimpiyat Avrupa Kıta Elemesinde şampiyon olarak Olimpiyat oyunlarına katılma hakkını kazanmış ve 9. olmuştur.

Türk millî takımının en fazla katıldığı şampiyona, Avrupa Şampiyonası’dır. Türkiye Avrupa şampiyonalarına dokuz defa katılmış ve 2003 yılında Ankara’da düzenlenen şampiyonada final oynamıştır. Bu Türk voleybol tarihinin en büyük başarısıdır.

Türk millî takımı ilk kez 1963 yılında Romanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katılmıştır. Burada üç maçını kazanıp üç maçını kaybeden Türkiye, on üç takım arasında onuncu sırayı almıştır. Bir sonraki şampiyona 1967 yılında Türkiye’de düzenlenmiş ve Türkiye üç galibiyet ve beş yenilgiyle on beş takım arasında on ikinci sırayı almıştır. Türkiye kadın millî voleybol takımı daha sonra ancak 1981 yılında yeniden Avrupa şampiyonasına katılma şansını yakalayabilmiştir. Bulgaristan’da yapılan bu şampiyonada tüm maçlarını kaybeden ve sadece tek set alabilen kadın voleybol takımı on iki ülke arasında sonuncu olmuştur. 1989 yılında Batı Almanya’da yapılan şampiyonaya katılan Türkiye kadın millî voleybol takımı, oynadığı yedi maçtan sadece Finlandiya ile oynadığı iki maçı kazanarak on iki takım arasında on birinci sırayı almıştır. Hollanda’da yapılan 1995 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye tüm maçlarını kaybedince on iki takım arasında averajla sonuncu sırada kaldı.

2003 Avrupa Voleybol Şampiyonası, 36 yıl sonra Türkiye’de yapılan ikinci şampiyonaydı. Türkiye Ankara’da oynadığı Romanya, Sırbistan-Karadağ, Rusya ve Slovakya maçlarını 3-0’lık skorlarla kazanıp Almanya’ya 3-2 yenilince, grubunu ikinci sırada tamamladı ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde Polonya’ya 3-0 yenilen Türk millî takımı Avrupa ikincisi oldu. Böylece tarihinin en büyük başarısını yakalayan bu kadro Türk voleybol tarihine geçti.

2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Türk millî takımının kadrosunda şu voleybolcular bulunuyordu : Bahar Mert, Esra Gümüş, Sinem Akap, Özlem Özçelik, Aysun Özbek, Natalia Hanikoğlu, Mesude Kuyan, Pelin Çelik, Çiğdem Can Rasna, Gülden Kayalar, Seda Tokatlıoğlu ve Neslihan Demir Darnel. Türkiye’nin antrenörlüğünü Halil Reşat Yazıcıoğulları yapmaktaydı.

2005 yılında Türk millî takımı ilk kez eleme oynamadan Avrupa şampiyonasına katıldı. Hırvatistan’da yapılan bu şampiyonada üç galibiyet, dört yenilgi alarak on iki takım arasında altıncı sıraya yerleşti. Sonraki şampiyona 2007 yılında Belçika ve Lüksemburg’da yapıldı. Bu şampiyonaya da eleme maçları yapmadan katılan Türkiye, iki galibiyet ve dört yenilgi aldı ve on altı takım arasında onuncu olabildi.

Türk millî takımı 2009 Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek için 2001’den sonra yeniden eleme maçları oynamak zorunda kaldı. F Grubunda İsrail, Yunanistan ve Karadağ ile eşleşen millî takım, Netaniya ve Giannitsa’da yapılan maçlar sonucunda tek yenilgi, beş galibiyet ve on bir puanla grubunu ilk sırada bitirdi ve şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Polonya’da yapılan 2009 Avrupa Şampiyonası’nda İtalya, Almanya ve Fransa ile birlikte B grubunda yer alan millî takım, Fransa maçını 3-0 kazandıktan sonra İtalya maçını 3-0, Almanya maçını 3-2 kaybedince grubunda üçüncü olarak ikinci tur gruplarına yükseldi. F Grubunda yer alan Türkiye, D grubundan gelen Sırbistan’ı 3-1, Azerbaycan’ı 3-1 ve Çek Cumhuriyeti’ni 3-0 yenerek grubunda üçüncü sırayı aldı ancak yarı finale yükselme şansını kaybetti. Yarı finale yükselemeyen takımlar arasında sırasıyla puan, set ve sayı averajına bakılarak yapılan sıralamada Türk millî takımı 5. oldu. 2011 Avrupa Şampiyonası’nda ise Türkiye 3. olarak Avrupa Şampiyonaları tarihinde ikinci madalyayı kazandı.

2010 yılında Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasında, millî takım Dünya 6.sı olup, tarihindeki en büyük derecelerinden birini gerçekleştirmiştir.