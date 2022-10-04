Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu’na galibiyetle başladı

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Türkiye – Almanya: 3-0

İSTANBUL,(DHA)-

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SALON: Lodz Spor Arena

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Andrew Cameron (Kanada)

TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha)

ALMANYA: Kästner, Janiska, Weitzel, Stigrot, Orthmann, Schölzel, Pogany (L) (Drewniok, Emonts, Strubbe, Alsmeier)

SETLER: 25-21, 25-18, 25-21

SÜRE: 1 saat 13 dakika (25′,25′,23′)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ilk maçında Almanya’yı 3-0 mağlup etti. Dünya Şampiyonası’nda üst üste 5’inci galibiyetine imza atan millilerde Eda 15, Hande 12, Zehra 12, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha 1 ve Meryem 1 sayıyla oynadı. Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30’da Kanada ile karşılaşacak.

F Grubu’nda bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Tayland – Kanada: 1-3

ABD – Dominik Cum.: 3-1

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