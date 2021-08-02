Filenin Sultanları çeyrek finaldeki rakibini bekliyor

Rusya Olimpiyat Komitesi – Türkiye: 2 – 3
İSTANBUL,(DHA)-
SALON: Ariake Arena
HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Susana Rodriguez (İspanya), Jacobus Nederhoed (Hollanda)
RUSYA OLİMPİYAT KOMİTESİ: Federotseva, Karoleva, Goncharova, Voronkova, Fetisova, Startseva (Podkopaeva, Smirnova, Pilipenko, Lazareva, Matveeva)
TÜRKİYE: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu (Şebnem Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)
SETLER: 25-21, 23-25, 23-25, 25-15, 10-15
SÜRE: 2 saat 16 dakika (29′, 31′, 32′, 23′, 21′)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi’ni 3-2 mağlup etti. Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Milliler, bu galibiyetle grubu 3’üncü sırada tamamladı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, bugün sona erecek grup maçlarının ardından belli olacak.
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