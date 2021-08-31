Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde

Türkiye – Polonya: 3-0

SALON: Kolodruma

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev, Aleksander Sikanjic

TÜRKİYE: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Ayça (L))

POLONYA: Efimienko, Wenerska, Czyrnianka, Alagierska, Stysiak, Gorecka, Stenzel (L) Jagla (L) (Smarzek, Lukasik, Grajber, Nowicka)

SETLER: 25-18, 25-14, 25-23

SÜRE: 1 saat 17 dakika (25’, 23’, 29’)

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları’nda Ebrar Karakurt 20 sayıyla en skorer isim olurken; ona Eda 12, Hande 11, Tuğba 10, Zehra 9 ve Cansu 1 sayıyla eşlik etti. Milliler, yarı finalde 3 Eylül Cuma günü Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)