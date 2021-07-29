Filenin Sultanları, ABD’ye 3-2 mağlup oldu

İSTANBUL, (DHA) –

SALON: Ariake Arena

HAKEMLER: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

ABD.: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Larson, Wong-Orantes (L) (Drews, Hill, Robinson, Ogbogu)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Tuğba, Naz, Meryem)

SETLER: 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12

SÜRE: 2 saat 5 dakika (28′,27′,26′, 25′, 19′)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki 3’üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrıldı.

Millilerde Meryem 19, Hande 17, Eda 14, Zehra 12, Ebrar 6, Naz 4, Meliha ve Şeyma 2’şer sayı ile oynadı. 3’üncü maçlar sonunda milli takım, 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4’üncü sırada yer aldı.

Filenin Sultanları, gruptaki 4’üncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20’de Arjantin ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

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