Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı

Filenin Sultanları, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Bulgaristan’ı 3-1 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Bulgaristan’ı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 25-21, 25-11, 20-25, ve 25-18’lik setlerle 3-1 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda 3’te 3 yaptı.

Filenin Sultanları, A Grubu’ndaki dördüncü maçında 28 Ağustos Çarşamba günü, saat 19.30’da Fransa ile karşılaşacak.