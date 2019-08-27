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Spor Gündemi ve Haberleri

Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı

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Filenin Sultanları, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Bulgaristan’ı 3-1 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Bulgaristan’ı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 25-21, 25-11, 20-25, ve 25-18’lik setlerle 3-1 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda 3’te 3 yaptı.

Filenin Sultanları, A Grubu’ndaki dördüncü maçında 28 Ağustos Çarşamba günü, saat 19.30’da Fransa ile karşılaşacak.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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