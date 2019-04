Filenin Güvercinleri ilk yılında şampiyon

2018 – 2019 Voleybol Sezonu 1. Lig Bayanlar finalinde Sarıyer Belediyesi ile oynadığı final maçını kazanan PTT Spor Kadın Voleybol takımı, adını Sultanlar Ligine yazdırdı.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Sporcularımızı tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda kadın voleybol takımımızı Avrupa’da ülkemizi temsil ederken görmek istiyoruz. Dünya lideri olmayı hedefliyoruz”

Bu sezon oynadığı ilk 20 maçı da kazanarak lige hızlı bir giriş yapan PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligine yükseldi. Bayanlar Voleybol 1. Ligi Play-Off 2’inci grubunda mücadele eden PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, sezon başındaki Sultanlar Ligine yükselme hedefini gerçekleştirdi. Filenin Güvercinleri, Eskişehir’deki Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda 3 gün süren final etabı sonunda kupayı göğüsledi.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT Spor Kadın Voleybol Takımı’nın çekişmeli bir mücadeleden sonra Sarıyer Belediyesi’ni 3-2 mağlup ederek şampiyonluğu göğüslediğini söyleyerek, “Spor, rekabetin en insani, en faydalı ve en eğlenceli zeminlerinden birisidir” diye konuştu. PTT’nin 179 yıllık tarihinde, teknolojik yenilikleri ülkemize getirmede öncülük eden bir vizyonun yanı sıra, sanata ve spora her bakımdan destek vermeyi sosyal sorumluluk kabul eden bir yaklaşım sergilediğini kaydeden Bozgeyik, “Köklü bir spor geleneği bulunan kurumumuz yıllarca her branştan sporcu yetiştirmiş ve milli takıma göndermiştir. PTT AŞ bu köklü spor geleneğini bugün Filenin Güvercinleri ile devam ettirmektedir.” dedi.

Bozgeyik sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadın voleybol takımımızın yalnızca PTT AŞ’nin değil, bütün Türk voleybol camiasının iftihar edeceği bir takım olacağına inanıyoruz. Gelecek yıllarda kadın voleybol takımımızı dünya lideri olarak görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda her alanda olduğu gibi sporda da dünyanın en iyisi olmalıyız”

“PTT ailesinin yine önemli bir grubunun spor takımının mutlu bir anını yaşıyoruz. Hep konuşuyoruz PTT gerçekten büyük bir aile bir taraftan Dünya Posta Birliği birliğini yürüten bir taraftan ülkesi için çırpınan bir taraftan ekonomik anlamda hamle yapıp başarı üzerine başarı koymaya çalışan 42 bin kişinin çalıştığı bir kurum. Bu aile dünyada sektörü yönetirken kendi ülkesinde de sektöründe başarılı olmak için koşturuyor.”

“Değerli meslektaşım Osman Çetinkaya bana bu spor takımını kurma fikrini sunduğunda bir tek şartımın olduğunu belirttim. Biz yaptığımız işin en iyisini yapmalıyız. Eğer biz şampiyon olacaksak eğer biz Sultanlar Ligine çıkacaksak orada da şampiyon olacaksak bu işe başlayalım yoksa başlamayalım. Osman bey söz verdi şampiyonluk için ve şuanda şampiyonluğumuzu kutluyoruz.”

“Takımımıza güveniyorum hem Türkiye şampiyonu olacaklar hem de dünya şampiyonu olacaklar. Bizim hedefimiz dünya şampiyonluğudur. Her alanda olması gerektiği gibi sporda da dünyanın en iyisi olmalıyız.”

PTT Spor Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çetinkaya “ 8 ay önce Sultanlar Ligine çıkmayı hedefleyerek çıktığımız bu yolda, inişli çıkışlı 32 maçlık bir serüvenin sonunda amacımıza ulaştık. Şimdi önümüzde bizi daha zorlu bir süreç bekliyor. PTT Spor kulübümüz bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Bir spor kulübü ilk defa kurulduğu yıl bir üst lige çıkma başarısını gösterdi. Gerçekten başarmak çok zormuş. Tüm sporcu arkadaşlarımı, yardımcı hocalarımı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

PTT Spor Kulübü kaptanı “8 ay önce buluştuğumuzda bu takım şampiyon olacak dendi. Bizde bugün PTT Spor Kulübü olarak buraya şampiyon olarak geldik çok mutluyuz. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum.

Baş Antrenör Bülent Karslıoğlu, bir söz verdik 8 ay önce Kenan Beyin ve Osman Beyin desteği ile güzel bir hayal kurduk ve bunu gerçekleştirdik. Benden beklenen bu mutlu sondu. Görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Rahmetli babamın bir sözü vardı; “Bir işi başladığın zaman güzel bitir. O iş hayatın boyunca seninle beraber gelecektir.” Şampiyonluğumuzu rahmetli babama armağan ediyorum. Gerçekten güzel bir aileyiz sporda da bunun çok büyük bir önemi var. Bu süreç içinde çok büyük fedakârlıklar yaptık bunu ancak bir aile ile başarabilirdik bu yüzden çok teşekkür ederiz.”

PTT SPOR HAKKINDA:

Teknolojik yenilikleri getirmede öncülük eden bir vizyonun yanı sıra, sanata ve spora her bakımdan destek vermeyi sosyal sorumluluk kabul eden bir yaklaşım benimseyen PTT AŞ, PTT Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatı mensuplarına, çeşitli spor faaliyetlerini yaptırma olanağı sağlamak, karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek amacıyla 2010 yılında PTT Spor Kulübünü kurdu. Köklü bir spor geleneğine sahip PTT Spor Kulübü, yıllardır her branşta sporcu yetiştirerek milli takımlara oyuncu gönderiyor. Ülke sporuna destek vermek hedefiyle yola çıkan PTT Spor Kulübü, bu kapsamda spor branşlarının geliştirilmesi için yetenekli gençlerin antrenmanlarının, eğitimlerinin ve onları yetiştirecek olan antrenörlerinin her zaman yanında bulunuyor.