Filenin Efeleri’nin 2022 CEV Avrupa Altın Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) -A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda Portekiz, Slovakya ve Danimarka ile eşleşti.

2022 CEV Avrupa Altın Ligi kura çekimi yapıldı. Takım temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi gerçekleşen toplantıyı Türkiye Voleybol Federasyonu’nu temsilen Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Onat Kurt, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, A Milli Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Mert Karatop ile TVF Uluslarlarası İlişkiler ve Organizasyon Müdürü Nilüfer Shimonsky takip etti. Lig usulüne göre oynanacak Avrupa Altın Ligi grup aşamasının sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan, Final Four müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Final Four müsabakalarına ev sahipliği yapacak Hırvatistan’ın grubunda ilk sırada yer alması halinde ise gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım Final Four’daki yerini alacak.

Türkiye, Avrupa Altın Ligi’nde grup etabı karşılaşmalarını 25 Mayıs-8 Haziran 2022 tarihleri arasında oynayacak. Avrupa Altın Ligi’nde Final Four müsabakaları ise 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan’da oynanacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Final Four’unda ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası’nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

2022 CEV Avrupa Altın Ligi grupları şu şekilde;

A Grubu: Türkiye, Portekiz, Slovakya, Danimarka

B Grubu: Ukrayna, İspanya, Belarus, Hırvatistan

C Grubu: Belçika, Çekya, Estonya, Letonya

(FOTOĞRAFLI)

