TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay’ın da tribünden takip ettiği maçta milliler, setleri 11-25, 22-25 ve 21-25 kaybetti.

Türkiye'nin Kadrosu

A Milli Takım karşılaşmaya şu oyuncularla çıktı:

Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Berk, Berkay (L)

(Yedekler: Gökçen, Mert, Efe Bayram, Mirza)

Ukrayna ise sahaya Koval, Tupchii, Yanchuk, Semeniuk, Shchytkov, Kovalov, Boiko (L) ile çıktı.

Sıradaki Rakip Bulgaristan

Filenin Efeleri, ikinci haftanın üçüncü ve son maçında 28 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, bu maçta galibiyet arayarak moral kazanmayı hedefliyor.