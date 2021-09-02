    Filenin Efeleri son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 yendi

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    İSTANBUL / DHA – 

    SALON: Hakametsa Arena
    HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Roy Bensimon (İsrail)
    RUSYA: Iakovlev, Kobzar, Volkov, Volvich, Kliuka, Podlesnykh, Golubev (L) (Pankov, Tetyukhin, Kurkaev)
    TÜRKİYE: Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Adis, Beytullah (L) Caner (L) (Mirza, Yiğit, Bedirhan, Oğulcan)
    SETLER: 27-29, 25-16, 21-25, 19-25
    SÜRE: 1 saat 58 dakika (35′ 27′ 30′ 26′)

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    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup etti.
    Karşılaşmanın en skorer isimleri 19’ar sayıyla Adis ve Efe Mandıracı olurken onlara; Mert 12, Emre 11, Yiğit 8, Burak 4, Bedirhan ve Murat da 1 sayıyla eşlik etti.
    Filenin Efeleri yarın TSİ 17.00’de İspanya ile karşılaşacak. 

    (FOTOĞRAFLI)

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