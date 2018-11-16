Efeler Voleybol Liginde 6, Vestel Venüs Sultanlar Liginde 5. maçlar bu hafta oynanacak. Halkbank’ın iki takımı da yarın (17 Kasım, Cumartesi) puan mücadelesine çıkacak.

20 Kasım’da oynanacak Şampiyonlar Ligi grup ilk maçı nedeniyle 7.haftadaki müsabakası bir gün öne çekilen Halkbank Erkek Takımı, İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ı konuk edecek. Başkent Voleybol Salonunda oynanacak karşılaşma saat 14:00’te başlayacak. Karşılaşmayı Burhan İlhan-Ayşim Erginal hakım ikilisi yönetecek.

Maç öncesinde bir yenilgisi bulunan Halkbank 13.460 puanla üçüncü, beş maçta iki galibiyet alan Afyon ekibi 7.200 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Bayanlarda derbi heyecanı

Öte yandan Vestel Venüs Sultanlar Liginde mücadele eden Halkbank Bayan Takımı derbi maçta hemşerisi Karayolları ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonunda saat 16:00’ta start alacak müsabaka Koray Yılmazgil ve Erkan Sarı yönetiminde oynanacak.

Başkent ekibi için büyük önem taşıyan maç öncesinde Halkbank Bayan Takımı 2.080 puanla 12, rakip Karayolları ise 8.500 puanla 6. sırada yer alıyorlar.