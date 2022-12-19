Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası’nda Kemer Country şampiyon oldu

- Reklam -

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)- Regnum Carya Golf Kulübü tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası’nın şampiyonu Kemer Country Golf Kulübü oldu.

Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen ve 3 gün süren Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası’na Taurus, Klassis, Kemer Country, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü ve İstanbul Golf Kulübü’nden oyuncular katıldı. İş insanları Kıvanç Oktay, Beyhan Goldmann Benardete, Hasan Ceylan, Mehmet Dora, Mehmet Ziylan, Recep Turan, Ali Kızıldağ, Ali Şahin ve Tahir Telli gibi isimlerin yer aldığı 3 gün süren turnuvada Kemer Country Golf Kulübü şampiyon oldu. İkinciliği Ankara Carya Golf Kulübü alırken, İstanbul Golf Kulübü ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Turnuva sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Otel sahibi Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk tarafından verildi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -