Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim

Fikret Orman, “Görevim sona erdiğinde Süleyman Seba gibi bir başkan olarak anılmak isterim” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Uşak’ta bulunan Özel Kanyon Koleji Dr. Hatice Karahan Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir panele katıldı. Kendisine gelen soruları yanıtlayan Fikret Orman, ‘Beşiktaş’ın gelir kaynağının rakiplerine göre daha yüksek olduğu konuşuluyor. Buna sizin ticari zekanızın sihri denebilir mi’ şeklinde gelen soruya, “Sihir demeyelim elbette. Ama biz takım yönetmenin profesyonel bir iş olduğunu biliyor ve adımlarımızı buna göre atıyoruz” yanıtını verdi.

“STAT YAPMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ”

Görevi sona erdiğinde kulübün efsane başkanı Süleyman Seba gibi anılmak istediğini dile getiren Orman, “Beşiktaş başkanlığı öncesindeki hayallerimin en büyüğü stat yapımıydı. Neyse ki bunu gerçekleştirdim. Henüz gerçekleştiremediklerim de var. Ancak izniniz olursa onu da kongrede seçim propagandasında kullanayım” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı olmanın bir gelenek olduğunu dile getiren Fikret Orman, “Beşiktaş taraftarı olmak bir gelenektir, duyarlılıktır. ‘Çarşı, her şeye karşı’ sloganı bir başkaldırıdır. Adalet önemlidir ve Beşiktaş taraftarı adaletin peşindedir ama herkes için adaletin” dedi.

“LJAJIC, VIDA VE KAGAWA’YI GELECEK SEZON DA TAKIMDA GÖRMEK İSTERİM”

Takımın yıldız isimlerinden Adem Ljajic, Domagoj Vida ve Shinji Kagawa ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren başkan Orman, “Adem Ljajic, Vida ve Kagawa’nın yeni sezonda da takımda olmalarını isterim. Oyuncularımın hem sevdiği hem saydığı bir başkanım. Öyle fazla samimi olmaktan kaçınırım” diye konuştu.

“UEFA İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMANIN OLUMSUZLUĞU, 30 YAŞ ÜSTÜ FUTBOLCULAR ALMAMIZ”

Fikret Orman son olarak izlediği transfer politikası ve kendisi ile ilgili gelen yorumlar hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Daha uygun, bonservissiz transferler yaptığım konusunda da yine kamuoyu durumu biraz abartıyor. FIFA ile yaptığımız anlaşma gereği oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Bu yüzden bonservissiz oyuncu transfer ediyoruz. Ama bunun da olumsuzluğu genellikle otuz yaş üstü futbolcular aldık.”