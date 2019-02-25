Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında bugün saat 21:00’da Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek.

Beşiktaş Kulübü ile Fenerbahçe Kulübü tarafından canlı yayınlanacak program saat 15:00’te başlayacak. Her iki kulüp başkanlarının dostluk mesajları vereceği program ile ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ

“Yarın Başkanımız Fikret Orman’ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü’nün Başkanı Ali Koç’u @VodafonePark ‘ta ağırlıyoruz. Saat 15.00’te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce”

FENERBAHÇE

“Başkanımız Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi #EzeliRakipEbediDost anlayışıyla @Besiktas’ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Program, yarın 15.00’te canlı olarak @fbtv ve @tvbjk ortak yayınında. #BJKvFB”