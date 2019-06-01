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1 Haziran 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara'da Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılarak siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.
Spor Gündemi ve Haberleri

Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara’da Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılarak siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

Davetlilerin kandilini kutlayarak konuşmasına başlayan Orman, Abdullah Avcı’nın siyah-beyazlı ekibe hayırlı olmasını diledi.

Abdullah Avcı ile iyi bir sezon geçirmesi temenni eden Fikret Orman, “Yeni bir sezona başlıyoruz. Yeni hocamız da Beşiktaş’a hayırlı olsun. İnşallah hep beraber çok güzel, başarılı bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Bu vesileyle önümüzdeki Ramazan Bayramınızı kutluyorum, ailece huzurla mutlulukla geçirin” ifadelerini kullandı. 

“TRANSFERLERE BAŞLAYACAĞIZ”

Transfer sorularını da yanıtlayan Orman, “Hocamızla daha bugün anlaştık. Şu anda birinci işimiz kendi ekibini kurmak. Ondan sonra kamp organizasyonu sonrasında da transferlere başlayacağız. Şu anda o gidecek, bu kalacak demek için çok erken. Hocanın ve teknik ekibin bir yorum yapması lazım. Bizim epey bir çalışmamız var. İkisini birleştirip, bayram süresince çalışacağız. Hocamız da hayırlı olsun bu arada” diye konuştu. 

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