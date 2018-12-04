LEFKELİ ünlü şair Fikret Demirağ Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) anıldı.

İkinci Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali kapsamında Kıbrıslı ve Lefkeli olan Türk Şair ve yazar Fikret Demirağ adına LAÜ’de anma töreni düzenlendi. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda iki bölümden oluşan programın ilk bölümünde ‘Şiir ve Mitoloji’ konulu panel ile şiir dinletisi gerçekleştirildi. Emel Kaya moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Müesser Yeniay, Maria Do Sameiro Barroso ve Emel Kaya konuşmacı olarak katıldı.

Programın ikinci bölümünde ‘Fikret Demirağ Şiiri’ konulu ikinci panel gerçekleştirildi. Jenan Selçuk moderatörlüğünde gerçekleşen panele Tahereh Mirzayi, Yavuz Özdem ile Donya Mirzaei konuşmacı olarak katıldı.

DEMİRAĞ’IN ŞİİRLERİ OKUNDU

Panelin ardından katılımcı konuk şairler tarafından Lefke’nin ve Kıbrıs Türk toplumunun yetiştirdiği değerler listesinde yerini alan sanatçı, şair Fikret Demirağ’ın şiirleri okunarak, yazarlarla söyleşi ve imza etkinliği yapıldı.

Program sonrası yurt içi ve yurt dışından etkinliğe katılan konuklar onuruna LAÜ sosyal tesisi EUL Lounge’da bir resepsiyon düzenlendi. Gecede konuklara LAÜ yayınları olarak basılan Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ’ın ‘Tüm Eserleri’ni kapsayan şiir kitapları takdim edildi.