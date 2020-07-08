Başkent’te tarım ve hayvancılığı geliştirmek için projeler üreten Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Macar Fiğ Tohumu” desteği için ön kayıt başvuruları tamamlandı. Rekor başvurunun yaşandığı ön kayıtların ardından Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvuruda bulunan toplam 5 bin çiftçiye sonbaharda 900 bin kilogram “Macar Fiği Tohumu” dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tarım ve hayvancılığı destekleme ve geliştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırsal kalkınmayı önceleyerek yerli üreticinin ekonomik yönden desteklenmesini amaçlayan projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerine yönelik desteklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Macar Fiğ tohumu desteği için başvuru rekoru kırıldı.

5 BİN ÇİFTÇİ BAŞVURDU

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi ödemeli yapılacak Macar Fiğ tohumu desteği için 5 bin çiftçi ön kayıt başvurusunda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan başvurular tamamlanırken, toplam 900 bin kilogram Macar Fiği tohumu sonbaharda başvuru yapan çiftçilere dağıtılacak.

100 BİN DEKAR ALANDA EKİM

En az 5 dekar en fazla 20 dekar tapulu arazisi olan çiftçilere dağıtılacak olan Macar Fiği tohumu ile toplamda 100 bin dekarlık alanda ekim gerçekleştirilecek.

İlk kez bu yıl 25 ilçenin tamamından rekor başvuru aldıklarına dikkat çeken Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu sene için Ankara’nın 25 ilçesinde Macar Fiği tohumu desteklemesiyle ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan kayıtlarla beraber mal alımlarını yapıyoruz. Tohum desteği için toplam 5 bin kişilik başvuru gerçekleşti. 900 bin kilogram Macar Fiği tohumu desteği vereceğiz. Yaklaşık 100 bin dekarlık bir alanda ekim gerçekleştireceğiz. Tohumları eylül ayı sonu itibarıyla üreticilere ulaştıracağız. Bu sene için Ankara ve Türkiye’de rekor bir başvuru gerçekleşti. Gördük ki üreticilerimizin buna ihtiyacı var. Çiftçimizin bize yaptığı başvuruların hepsinin değerlendirilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’tan talimat aldık. Çiftçilerimizin yaptığı tüm başvuruları desteklemeye devam edeceğiz.”

Büyükşehir Belediyesi bu yıl ayrıca Atatürk Orman Çiftliği arazisine ektiği Macar Fiği tohumunun ilk hasadını da gerçekleştirdi. Hasat sonrası elde edilen yemlik balyalar ve Macar Fiği tohumu da Başkentli çiftçilere dağıtılacak.