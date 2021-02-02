FETÖ’nün TSK yapılanmasına 42 ilde operasyon: 294 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ’nün TSK yapılanlanmasını yönelik 42 ilde operasyon başlatıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nce örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında “mahrem hizmetler” yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2’si ‘mahrem abi’ 292’si ihraç veya görevde bulunan asker olmak üzere toplamda 294 şüphelinin yakalanması için operasyonlar düzenliyor. Şu ana kadar şüphelilerin büyük bölümünün yakalandığı belirtildi.
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