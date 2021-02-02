Ana Sayfa Haberler FETÖ’nün TSK yapılanmasına 42 ilde operasyon: 294 gözaltı kararı
Kategoriler: Öne Çıkan

FETÖ’nün TSK yapılanmasına 42 ilde operasyon: 294 gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ’nün TSK yapılanlanmasını yönelik 42 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nce örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında “mahrem hizmetler” yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2’si ‘mahrem abi’ 292’si ihraç veya görevde bulunan asker olmak üzere toplamda 294 şüphelinin yakalanması için operasyonlar düzenliyor. Şu ana kadar şüphelilerin büyük bölümünün yakalandığı belirtildi.

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: FETÖOperasyonTSK
51 dakika önce

Son Haberler

Eksi 20 derece Ardahan’da yoğun sis

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN kent merkezinde, soğuk ve sisli hava etkili oldu. Türkiye'de en düşük…

5 dakika önce

İzmir’i sağanak vurdu; dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (3)

AKAN ÇAMURLU SUYLA DENİZ KAHVERENGİNE BÜRÜNDÜ İzmir’de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti. Çok…

6 dakika önce

Akıllı ilaç tedavisi kanserde sağ kalım oranını 3 kat artırıyor

İlknur SARGUT-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA)- Kanser tedavisinde akıllı ilaçların 2010 yılı sonrasında sıklıkla kullanılmaya başlandığını belirten…

6 dakika önce

AĞBABA: GIDA KOMİTESİ BİRDEN UYANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışları hakkında…

6 dakika önce

Milyon dolarlık eserleri karton bardaklara çizdi; 25 ülke, 50 şehir gezdi

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Berk Armağan, milyon dolarlık eserleri karton bardaklara çiziyor. Birçok…

13 dakika önce

Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’depolisin düzenlediği operasyonda bir kamyonun kasasındaki kömür kazanı içerisine gizlenmiş 200 bin uyuşturucu…

15 dakika önce