Değerli okurlarım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin FETÖ’nün siyasi ayağını bulmasına yardımcı olmak her Türk vatandaşının asli görevi olmalıdır.

FETÖ’nün siyasi ayağı kimdir? Bendeniz de naçizane faydam olur mu düşüncesiyle MİT’ten bilgi almak anayasaya ve yasala aykırı olduğundan GİT’e başvurdum.

GİT yani Google İstihbarat Teşkilatı

Ben bu GİT’i çok seviyorum, ne istediysem veriyor, naz yok yasalara sığınmak yok bazı gerçekleri saklamadan gizlemeden pat diye veriyor.

Devlet Bahçeli Bey’in şu sorusunun yanıtı nedir GİT bak bakalım dedim.

“FETÖ’nün siyasi ayağı kimdir?”

İşte Devlet Bahçeli’nin Mart 2011’deki sözleri:

“Fethullah Gülen Hocaefendi yurtdışındadır. Türkiye’deki cemaatin bu konuda bir dahli varsa, Hocaefendi’nin cemaat üzerinde tam olarak etki ve kontrol icra edemediği, bilgisi ve iradesi dışında bazı unsurların bu işlere karışmış olacağı bir ihtimal olarak karşımızdadır.

Diğer akla gelen husus ise Türkiye’deki cemaatin başka odaklar tarafından yönlendiriliyor olabileceğidir.

Her iki ihtimal de çok vahimdir.

Bu durum karşısında Türkiye’nin geleceği bakımından ve Fethullah Gülen Hocaefendi ve Cemaatinin zan altında kalmaması ve yıpranmaması düşüncesiyle Hocaefendi’nin bu konuda sessiz kalmayarak inisiyatif almasının ve net ve kararlı bir tavır koymasının gerekli olacağı düşünülmektedir.

Hocaefendi ve cemaatinin kendilerini ilgilendiren ve hedef alan konularda nasıl hareket edecekleri, neyi yapmayı uygun görecekleri tabiatıyla kendilerinin takdir edecekleri bir husustur.

Bu konuda dışarıdan fikir ve telkine ihtiyaçları bulunmadığı gibi, bizim de resen kendilerine yol gösterme görevi üstlenme durumunda olmadığımız açıktır.

Ancak, bu yöndeki kuşku, tereddüt ve endişelerin derinleşerek sürmesi, hem Türkiye’ye zarar verecek hem de Hocaefendi’yi ve Gülen Cemaatini bir tartışma zeminine çekecektir.



“FAALİYETLERİNİ ASKIYA AL” ÖNERİSİ

Gülen’in, cemaat mensuplarının bu konularla hiçbir şekilde ilgisi olmadığını göstermek bakımından cemaatin faaliyetlerini durdurduğunu veya askıya aldığını açıklaması yerinde olacaktır. Bu görüş ve düşüncelerimizin iyi niyet ve samimiyetinden hiç kimse şüphe duymamalıdır. Takdir kendilerinindir.”

ERDOĞAN FETHULLAH GÜLEN’İ NASIL KORUYOR?

GİT getir dedik ve Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür’ün 14 Mayıs 2011tarihindeki şu yazısını getirdi ki özetleyeyim:

Yandaş gazetecilerden birisi Erdoğan’a şu soruyu soruyor:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kasetlerle ilgili Fethullah Gülen Hoca’yı suçladı. Gülen’in böyle suçlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?”

“Cevabı bir hayli sertti” diyen Övür, Erdoğan’ın sözlerini köşe yazısına şöyle taşıdı:

“MHP’nin bir defa Fethullah Hocaefendi’ye saldırısı gerçekten bana göre ihanet derecesindedir.

Bu hiç ahlaki değil. Çok çok çirkin bir şey…

Yani Hocaefendi, işi gücü bırakmış da Bahçeli’yle mi uğraşıyor? Bir defa onun bulunduğu makam böyle bir şeye müsaade etmez.

Onun meşgalesi böyle bir şeye müsaade etmez. Bu çok çirkin, çok ayıp bir şey…

Ben bunu ihanet derecesinde kınıyorum. Burada kendini bir defa çek etmesi lazım, kendiyle uğraşması lazım.

Ben inanıyorum ki, aklıselim sahibi ülkücü kardeşlerim de bunun bu yaptıklarından ciddi manada rahatsızlar. Böyle bir yaklaşım olmaz.

Zannediyor ki bunu siyaset malzemesi olarak kullanırsa bundan bir şey elde edecek sanıyor ama çok büyük yanlış yapıyor farkında değil.”

Şimdi ben de sizlere soruyorum lütfen samimiyetle yanıt verin:

FETÖ’nün siyasi ayağı kimdir?

Sizler de bulamadınız değil mi?

O zaman araştırmaya devam…

Diyebilirsiniz ki;

“Cumhur İttifakı ile AKP ve MHP nasıl can ciğer kuzu sarması oldu?”

Bu soruyu ne ben ne siz yanıtlayabilirsiniz, ancak devlet yanıtlayabilir…

Değerli okurların, yeni yılınızı kutlar, ülkemize huzur ve güven, sizlere, ailelerinize ve sevdiklerinize sağlıklı, mutlu, başarılı nice yeni yıllar dilerim.