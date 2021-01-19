FETÖ’nün ‘polis okulu’ yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)- BALIKESİR merkezli 12 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün ‘polis okulu’ yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilere yönelik Balıkesir ile İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 polis, 3 öğretmen ile ihraç 2 polis ve 12 özel sektör çalışanı gözaltına alındı. 20 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



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