FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 623 gözaltı

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ANKARA, (DHA)- FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik dün 59 ilde başlatılan ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda gözaltına alınan şüpheli sayısı 623’e çıktı. Operasyonda ayrıca, yaklaşık 20 milyon TL değerinde döviz ve altın ile çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik dün 59 ilde 704 şüpheliye yönelik ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ başlattı. Operasyonda şu ana kadar 623 mahrem/kurye gözaltına alınırken, 81 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında; 4 doktor, 4 öğretmen, 2 ebe, 2 infaz koruma memuru ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere toplamda 13 aktif kamu çalışanı bulunuyor.

Operasyonda, yaklaşık 20 milyon TL değerinde döviz, altın ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirilirken; elde edilen verilerin incelenmesine, örgütün güncel/mahrem yapılanmasında görev alan diğer örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

NEDEN TURGUT ASLAN’IN İSMİ VERİLDİ

Gazi 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan (60), 1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında Polis Akademisinden dereceyle mezun olduktan sonra komiser yardımcısı olarak göreve başladı. Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün değişik birimlerinde görev yapan Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak atandı. Görevi süresince terör örgütleriyle mücadele eden Aslan, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine kadar bu görevini başarıyla yürüttü. 15 Temmuz’da darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak ‘gazi’ unvanı aldı. Aslan’a ayrıca, 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği mücadele nedeniyle Devlet Övünç Madalyası verildi. Şu anda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Turgut Aslan’ın ismi, FETÖ’ye karşı yürüttüğü kahramanca ve fedakarca mücadele nedeniyle operasyona verildi. (DHA)

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