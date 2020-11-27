Ana Sayfa Güncel Haberler FETÖ’nün Batum imamı, Denizli’de 40 bin dolarla yakalandı / Ek fotoğraf
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“Tecavüze uğradım” diyerek suç duyurusunda bulundu
Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE’de oturan H.M., 29 yıldır kendisini saplantı haline getirdiğini söylediği F.V tarafından bayıltılarak kaçırıldığını, tecavüze uğradığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcılığa...
Adana’da restoranlar paket servisine başladı
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