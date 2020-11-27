FETÖ’nün Batum imamı, Denizli’de 40 bin dolarla yakalandı / Ek fotoğraf

Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)- ADANA'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele ile ilgili getirilen kısıtlamalar kapsamında restoranlar, masa servisini kaldırıp, paket servisine başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da...