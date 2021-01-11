FETÖ’nün Bağdat ve Erbil sorumlusu tutuklandı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY’nin Bağdat ve Erbil sorumlusu oldukları gerekçesiyle arandıkları sırada Ukrayna sınırında yakalanarak Türkiye’ye teslim edilen Salih Fidan ile Samet Güre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Bağdat sorumlusu olduğu tespit edilen Salih Fidan ile yine örgütün Erbil Sorumlusu olduğu belirlenen Samet Güre hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Firari şüpheliler Fidan ve Güre, Ukrayna-Polonya sınırından girmek istedikleri Ukrayna güvenlik güçlerince yakalanıp, ardından geçtiğimiz günlerde Ankara’ya getirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fidan ve Güre, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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