FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına operasyon:60 gözaltı kararı

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY’nin avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 48’i avukat 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ve elde edilen diğer deliller sonucunda örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu belirlenen 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezunu toplam 60 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra haklarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği-yöneticiliği suçlarından işlem yapılan örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimatla ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında bu soruşturmaları/kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmek suretiyle örgütsel faaliyetlere katıldığı belirlendi. Örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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