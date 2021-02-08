FETÖ’nün ‘askeri mahrem yapılanması’na operasyon: 39 gözaltı/Ek fotoğraf

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FETÖ’nün ‘askeri mahrem yapılanması’na operasyon: 39 gözaltı/Ek fotoğraf

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