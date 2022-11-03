FETÖ’den ihraç edilen astsubaya uyuşturucudan tutuklama

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- ANKARA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen astsubay D.Ü., 1,5 kilo metamfetamin ile yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.Ü.’nün madde almak için hafif ticari araçla Ankara’ya geleceğini tespit etti. Harekete geçen polis, kente gelen D.Ü.’yü takibe aldı. D.Ü.’nün ayrıca 2019’da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında ihraç edilen astsubay olduğu belirlendi. Gözaltına alınan D.Ü.’nün aracında yapılan aramada, piyasa değeri 409 bin 500 TL olan 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -