FETÖ’cü eski emniyet müdürü, gaybubet evinde yakalandı

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin hücre evine düzenlenen operasyonda firari 1'inci sınıf eski emniyet müdürü M.E. gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünde üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan 1’inci sınıf eski emniyet müdürleri M.Ö. ile M.E.’nin, örgütün gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi. Keçiören ilçesindeki binada iki ayrı gaybubet evine düzenlenen operasyonda M.E. gözaltına alınırken, M.Ö.’nün evde olmadığı tespit edildi. M.Ö.’nün evinde yapılan aramada uyuşturucu imal edilen özel bir alan tespit edildi. Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi. Bunun üzerine firari şüphelinin evde bulunan oğlu gözaltına alındı. İki adreste yapılan aramalarda ele geçirilen örgüte ait dökümanlara el konuldu. İkisi de Bylock kullanıcısı olan eski emniyet müdürlerinden M.E. emniyete götürülürken, M.Ö.’nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

